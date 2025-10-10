UP ट्रेड शो स्वदेशी मेला-2025′, महिलाओं के हुनर ने बटोरी वाहवाही, लाखों के चेक बांटे गए

प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मीडिया से मुखातिब डीएम प्रियंका निरंजन फोटो सोर्स सूचना विभाग
गोंडा जिले में लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से “UP ट्रेड शो स्वदेशी मेला–2025” का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को गांधी पार्क, टाउनहाल परिसर में हुआ। पारंपरिक उत्सव माहौल में आयोजित इस मेले का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, सांसद कैसरगंज करन भूषण सिंह, विधायक सदर प्रतीक भूषण सिंह, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।
कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिसमें “अरगा ब्रांड” की महिलाओं द्वारा निर्मित अचार, पूजा सामग्री, श्री अन्न, हस्तशिल्प वस्तुएँ और घरेलू उपयोग की सामग्रियाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनीं। उद्घाटन के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्टालों का भ्रमण कर उत्पादों का अवलोकन किया। कुछ स्थानों पर खरीदारी कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सांसद करन भूषण सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल स्वदेशी उत्पादों को मंच मिलता है। बल्कि स्थानीय कारीगरों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होता है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि जनपद की महिलाएं अपने कौशल से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरणादायक उदाहरण है। मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर स्वदेशी अभियान का समर्थन किया।
इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना के तहत श्रीमती लकी श्रीवास्तव को 25 लाख रुपये (सीमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग) का चेक पंजाब नेशनल बैंक बड़गांव द्वारा प्रदान किया गया।
‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना के तहत कविता कलानी को 25 लाख रुपये (बेकरी उद्योग) का चेक इंडियन बैंक मुख्य शाखा गोंडा द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ऊषा तिवारी को 3 लाख रुपये (आचार उद्योग), श्रीमती वीनू पांडेय को 1 लाख रुपये (सिलाई सेंटर), श्री अरविंद कुमार को 5 लाख रुपये (फर्नीचर उद्योग) और श्री जोगिंदर यादव को 3.5 लाख रुपये (आरोग्य आहार) का चेक वितरित किया गया।
जनप्रतिनिधियों ने आम जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मेले में पहुँचकर स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करें और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करें।
