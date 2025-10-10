UP ट्रेड शो स्वदेशी मेला-2025′, महिलाओं के हुनर ने बटोरी वाहवाही, लाखों के चेक बांटे गए

‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना के तहत कविता कलानी को 25 लाख रुपये (बेकरी उद्योग) का चेक इंडियन बैंक मुख्य शाखा गोंडा द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ऊषा तिवारी को 3 लाख रुपये (आचार उद्योग), श्रीमती वीनू पांडेय को 1 लाख रुपये (सिलाई सेंटर), श्री अरविंद कुमार को 5 लाख रुपये (फर्नीचर उद्योग) और श्री जोगिंदर यादव को 3.5 लाख रुपये (आरोग्य आहार) का चेक वितरित किया गया।

जनप्रतिनिधियों ने आम जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मेले में पहुँचकर स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करें और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करें।