वायरल वीडियो कांड: लखनऊ से पहुंची जांच टीम, मेडिकल कॉलेज में मीडिया की एंट्री पर रोक से उठे सवाल?

हालांकि पूरे निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे। सुरक्षा गार्डों ने मीडिया कर्मियों को किसी भी वार्ड में जाने से रोक दिया। जांच टीम के साथ किसी भी पत्रकार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। मीडिया की एंट्री पर इस तरह की सख्ती से जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। वहीं, चूहों और कुत्तों के वायरल वीडियो को लेकर जांच में अब तक क्या निष्कर्ष निकले? इस सवाल पर जांच टीम की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। ऐसे में अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। जिससे यह तय होगा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में हुई लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है।