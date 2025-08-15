Weather Today: सुस्त पड़ा मानसून, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट, जानिए अब कब होगी बारिश

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में बीते करीब एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान प्रदेश के दोनों संभाग में कहीं हल्की तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर है। वाराणसी, प्रयागराज, गोंडा- बहराइच सहित प्रदेश के कई जिले का कुछ अंश बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने शुक्रवार की सुबह ताजा अपडेट जारी किया है। IMD के अनुसार 15 अगस्त यानी आज पूरे प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। 15 अगस्त से 21 अगस्त तक मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी को ग्रीन जोन में रखा है। जबकि पश्चिमी यूपी में 16 अगस्त को बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त से 21 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।