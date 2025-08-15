Weather Today: सुस्त पड़ा मानसून, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट, जानिए अब कब होगी बारिश

UP Weather Today: यूपी में मानसून की गाड़ी पर एक बार फिर ब्रेक लग गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को ताजा अपडेट जारी कर पूर्वी यूपी से बारिश की छुट्टी कर दी है। जबकि पश्चिमी यूपी में 16 अगस्त को भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 16 अगस्त के बाद पश्चिमी यूपी को भी मौसम विभाग ने ग्रीन जोन में रखा है। यानी बारिश की कोई संभावना नहीं है।
UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में बीते करीब एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान प्रदेश के दोनों संभाग में कहीं हल्की तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर है। वाराणसी, प्रयागराज, गोंडा- बहराइच सहित प्रदेश के कई जिले का कुछ अंश बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने शुक्रवार की सुबह ताजा अपडेट जारी किया है। IMD के अनुसार 15 अगस्त यानी आज पूरे प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। 15 अगस्त से 21 अगस्त तक मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी को ग्रीन जोन में रखा है। जबकि पश्चिमी यूपी में 16 अगस्त को बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त से 21 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन में तीखी धूप निकलने से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी बेहाल करेगी। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मेरठ,बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर,गाजियाबाद, मुरादाबाद,अमरोहा,बिजनौर,रामपुर
सम्भल,मुजफ्फरनगर शामली, सहारनपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत,शाहजहांपुर,रामपुर, मुरादाबाद