चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, स्टेशन पर पहुंचते ही RPF और डॉक्टरों ने जच्चा-बच्चा को सुरक्षित उतारा

RPF के अधिकारियों ने फौरन रेलवे अस्पताल फोन किया, डॉक्टर रामप्रवेश कुशवाहा और महिला स्टाफ को बुलाया गया। मौके पर ही चादर से घेराव कर महिला को सुरक्षित किया गया। डॉक्टरों की देखरेख में प्रसव के बाद महिला और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित पाए गए। इस दौरान महिला के साथ उनकी मां बेगम खातून भी मौजूद थीं। प्राथमिक उपचार के बाद महिला के परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की इच्छा जताई। इसके बाद तुरंत एंबुलेंस (UP32FG1490) की व्यवस्था की गई और जच्चा-बच्चा को जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। इस दौरान RPF टीम और डॉक्टरों की त्वरित कार्रवाई से सभी चीजें सामान्य तरीके से सम्पन्न हो हैं।