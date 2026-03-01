गृह विज्ञान विभाग के युवाओं की नई पहल: “Nature’s Sandwich” स्टार्टअप का गोरखपुर में स्वास्थ्यवर्धक शुभारंभ

बदलती जीवनशैली और बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता के इस दौर में गोरखपुर के युवाओं ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए “Nature’s Sandwich” नाम से एक हेल्थ-बेस्ड फूड स्टार्टअप की शुरुआत की। इस फूड कार्ट का शुभारंभ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव तथा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. राजेश झा, प्रो. एस.एस. दास, डॉ. सी.पी. अग्रवाल की उपस्थिति रही।