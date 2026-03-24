फर्जी IAS का पूरा प्रोटोकॉल , प्रेस कांफ्रेंस में भी आया वेल मेंटेन…झांसा देकर शहर की युवती संग शादी कर हुआ था फरार

एसपी सिटी निमिष पटेल ने आरोपी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि आरोपी बेहद ही शातिर है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि आरोपी प्रीतम निषाद केवल हाईस्कूल पास है। अपने जीजा भानु निषाद के घर को ही अपना बता प्रीतम ने गोरखपुर की लड़की से शादी की थी। गांव में रह रहे परिजन और रिश्तेदारों के बयानों से कई अन्य चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं।