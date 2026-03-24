गोरखपुर पुलिस को मंत्री संजय निषाद के जान की चिंता नहीं, सपा नेत्री काजल निषाद का बड़ा बयान…हड़कंप

लेकिन सत्ताधारी और उसके गठबंधन वाले लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। उनके कई समर्थक भी साथ में है, तब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि क्या सारे नियम कानून तोड़ रहे है। डॉ. संजय निषाद की जान की हमे भी चिंता है। गोरखपुर पुलिस और डीएम को चिंता नहीं है क्या? महोदय उनका भी तो चालान काटिए। नहीं तो फिर क्या समझा जाए?