आधी रात घर में मचा तांडव, डंडों से पीटकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट…मुहल्ले में हड़कंप

गोरखपुर में मंगलवार की देर रात एक महिला ने अपने बच्चों के साथ मिलकर पति को मार डाला, घटना रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित काशीराम आवास की है। मंगलवार की देर रात शराब के नशे में घर आए पति की पत्नी और बच्चे से लड़ाई हो गई। पति की हरकतों से तंग पत्नी ने बच्चों के साथ मिलकर उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया, गंभीर रूप से घायल पति की मौके पर ही मौत हो गई है।