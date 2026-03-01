गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी, खुद को छुड़ाकर भागी…आरोपी की कार पर पुलिस का लोगो, छात्रा की शिकायत पर गिरफ्तार

इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी शिकायत की। एक्शन लेते हुए प्रॉक्टर ने तत्काल पुलिस बुलाई। जिसके बाद केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान राजघाट थाना क्षेत्र के हांसूपुर निवासी शत्रुजीत सिंह के रूप में हुई, कैंपस में मौजूद छात्रों ने बताया कि उसकी गाड़ी पर पुलिस का लोगो लगा हुआ था। जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक विश्वविद्यालय परिसर में आता-जाता था। उसकी कार पर पुलिस का लोगो लगा हुआ था और गाड़ी का नंबर लखनऊ का बताया जा रहा है। इसी का फायदा उठाकर वह बिना किसी संदेह के कैंपस में घुस जाता था।