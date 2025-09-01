गोरखपुर में दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमला, गाली देने से मना करने पर मनबढ़ ने ब्लेड से किया धारदार वार

गोरखपुर के खोराबार थाने के दराेगा और सिपाही पर गश्त के दौरान मनबढ़ ने अकारण ही ब्लेड और डंडे से धारदार हमला कर लहूलुहान कर दिया। सिर और चेहरे पर गंभीर चोट लगने के बाद दरोगा और सिपाही को पीएचसी खोराबार पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर एम्स रेफर कर दिया। वहीं मनबढ़ युवक को खोराबार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाने में उससे पूछताछ की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक खोराबार थाने पर तैनात दरोगा अनूप कुमार सरोज, सिपाही राजेश के साथ रविवार को बाइक से क्षेत्र के ही गांव में गश्त पर निकले थे। रात करीब 8 बजे वह खोराबार गांव के घुठठ टोला के रास्ते जा रहे थे कि दुर्गेश पासवान सड़क पर खड़ा होकर अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। दरोगा ने बाइक रोक कर उसे जाने को कहा, इतना सुनते ही उसने दरोगा पर पहले लाठी से हमला किया और बाद में ब्लेड मार दिया। दरोगा अनूप के चेहरे और गले पर ब्लेड लगा और वह घायल हो गए। सिपाही राजेश को भी उसने दो-तीन लाठी मार दिया।
सिपाही ने थाने पर सूचना दी, सूचना पर पहुंची फोर्स ने हमला करने वाले दुर्गेश को हिरासत में लेकर थाने लाया, इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।