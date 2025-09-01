गोरखपुर में दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमला, गाली देने से मना करने पर मनबढ़ ने ब्लेड से किया धारदार वार

जानकारी के मुताबिक खोराबार थाने पर तैनात दरोगा अनूप कुमार सरोज, सिपाही राजेश के साथ रविवार को बाइक से क्षेत्र के ही गांव में गश्त पर निकले थे। रात करीब 8 बजे वह खोराबार गांव के घुठठ टोला के रास्ते जा रहे थे कि दुर्गेश पासवान सड़क पर खड़ा होकर अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। दरोगा ने बाइक रोक कर उसे जाने को कहा, इतना सुनते ही उसने दरोगा पर पहले लाठी से हमला किया और बाद में ब्लेड मार दिया। दरोगा अनूप के चेहरे और गले पर ब्लेड लगा और वह घायल हो गए। सिपाही राजेश को भी उसने दो-तीन लाठी मार दिया।