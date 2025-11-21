वेल्डिंग कार्य के दौरान निकली चिंगारी रेलकर्मियों के लिए बन गई खतरा, आग लगने से दो रेलकर्मी झुलसे

जानकारी के मुताबिक फर्निशिंग शाप के लाइन नंबर छह पर खड़ी एसी बोगी के अंदर वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। कोच में ऊपर कर्मचारी वेंल्डिंग कर रहे थे। नीचे रेलवे के कर्मचारी मरम्मत का कार्य कर रहे थे। वेल्डिंग से निकल रही चिंगारी नीचे गिर रही थी। नीचे सीट पर तेल फैला था। चिंगारी गिरने से आग पकड़ ली। जब तक कर्मचारी कुछ समझ पाते तब तक आग की चपेट में आ गए। रेलकर्मी योगेंद्र पाल और हिमांशु शर्मा आग की चपेट में आने से झुलस गए। सूचना मिलते ही यांत्रिक कारखाना में अफरातफरी मच गई। शोर होते ही कारखाने में काम कर रहे सैकड़ों लोग भाग कर आग पर काबू पाए।