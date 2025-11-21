विदेश में नौकरी लगने की खुशी में दोस्तों ने रखी थी पार्टी, कोयले की अंगीठी ने सबको सुला दिया फिर न उठे

पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री के कमरे में चार दोस्तों की जिंदगी कार्बन मोनोऑक्साइड ने लील ली। मरने वालों में राहुल सिंह (26), अमित बर्नवाल (28), संजू सिंह (26) और दाऊद अंसारी (28) शामिल हैं। चारों देवरिया जिले के तवक्कलपुर गांव के रहने वाले थे। चारों दोस्तों ने पहले चिकन बनाया फिर शराब पी। तवकलपुर गांव निवासी नागेंद्र ने बताया कि रात 12 बजे के आसपास अमित और राहुल को बहुत ठंड लग रही थी। वे दोनों बॉयलर के पास से कोयला लेने चले गए और कोयला ले आए। इसके बाद दोनों ने रूम में अंगीठी में कोयला जला लिया और पार्टी करने लगे। इसके बाद चार दोस्त उसी कमरे में सो गए और दो कुछ दूर पर बने कमरे में सोने चले गए।