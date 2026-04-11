SSP आवास के सामने लड़की से छेड़छाड़, मनचलों ने साथ आए युवक को भी पीटा…टावर में मची रही अफरा तफरी

इस पर साथ आए युवक ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने युवक और युवती की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट में युवती के साथ आए युवक को चोट भी लगी, इस दौरान युवती लोगों से बचाने की अपील भी की लेकिन कोई आगे नहीं आया। हद तो तब हो गई जब टावर का गार्ड भी तमाशा देखता रहा लेकिन बचाने की कोशिश नहीं किया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस बारे में कैंट सीओ IPS अरुण कुमार एस ने बताया- अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। घटना के बारें में पता लगाया जा रहा है। जो भी दोषी होगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी।