11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

SSP आवास के सामने लड़की से छेड़छाड़, मनचलों ने साथ आए युवक को भी पीटा…टावर में मची रही अफरा तफरी

गोरखपुर में मनचले खुलेआम एक लड़की के साथ छेड़खानी और मारपीट करते रहे, इस बीच जब उसके साथ आए युवक ने बचाने की कोशिश की तो वह भी पीटा गया। ताजुब्ब की बात है यह घटना ठीक जिले के SSP आवास के ठीक सामने स्थित GDA टावर में हुई।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Apr 11, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, युवती के साथ छेड़खानी

गोरखपुर में मनचलों की रंगबाजी का शिकार एक लड़की और उसके साथ आया युवक हो गया, युवती के साथ लगभग पांच युवकों ने छेड़छाड़ और मारपीट की। लड़की के साथ आए युवक ने जब इसका विरोध किया तब सभी उसे पीटने लगे, इस दौरान लड़की साथी को बचाने की कोशिश करती रही।

दिन दहाड़े लड़की के साथ छेड़खानी, साथ आए युवक से मारपीट

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कैंट थानाक्षेत्र स्थित SSP के आवास के सामने स्थित GDA टावर में एक लड़की अपने एक परिचित युवक के साथ कॉफी पीने आई थी। इसी दौरान वहां खड़े पांच युवकों ने युवती पर अभद्र टिप्पणी कर दी। युवती ने विरोध किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद युवती के साथ आए युवक की आरोपियों ने पिटाई कर दी। फिर उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर सभी मौके से फरार हो गए।

घटनास्थल GDA टावर के आसपास है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आवास

गोलघर जैसे वीआईपी इलाके जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आवास है वहां GDA टावर स्थित है, यहां कई दुकानें हैं जहां काफी संख्या में लोग आते,जाते रहते हैं। शुक्रवार को भी तीन बजे के लगभग एक युवती अपने एक परिचित युवक के साथ कॉफी पीने पहुंची थी। इसी दौरान वहां खड़े पांच युवकों ने युवती पर अभद्र टिप्पणी कर दी। युवती ने विरोध किया तो वे गाली-गलौज करने लगे।

इस पर साथ आए युवक ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने युवक और युवती की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट में युवती के साथ आए युवक को चोट भी लगी, इस दौरान युवती लोगों से बचाने की अपील भी की लेकिन कोई आगे नहीं आया। हद तो तब हो गई जब टावर का गार्ड भी तमाशा देखता रहा लेकिन बचाने की कोशिश नहीं किया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस बारे में कैंट सीओ IPS अरुण कुमार एस ने बताया- अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। घटना के बारें में पता लगाया जा रहा है। जो भी दोषी होगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

ऑपरेशन के बाद घर लौट पति-पत्नी, कार में लग गई भयानक आग, प्रिया जिंदा जली
बदायूं
ऑपरेशन के बाद घर लौट रही थी प्रिया, रास्ते में कार में लगी आग

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 12:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / SSP आवास के सामने लड़की से छेड़छाड़, मनचलों ने साथ आए युवक को भी पीटा…टावर में मची रही अफरा तफरी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

DDU युनिवर्सिटी में 10 दिवसीय हस्तशिल्प कार्यशाला के उपरांत भव्य प्रदर्शनी, प्रमाणपत्र वितरण एवं कौशल प्रदर्शन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

डंडामार मोबाइल उचक्के को GRP ने दबोचा, अयोध्या से गोरखपुर रेलमार्ग पर मचा रखा था दहशत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

युवती ने थाने में खाया जहर, महकमे में मचा हड़कंप…

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि, 1.27 करोड़ मूल्य के गायब मोबाइलों की हुई बरामदगी…धारकों के खिले चेहरे

Up news, gorakhpur police
गोरखपुर

गोरखपुर के दस मुख्य स्पॉट पर रूट मार्शल तैनात…SSP बोले, जनता को मिलेगी राहत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.