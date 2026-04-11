DDU युनिवर्सिटी में 10 दिवसीय हस्तशिल्प कार्यशाला के उपरांत भव्य प्रदर्शनी, प्रमाणपत्र वितरण एवं कौशल प्रदर्शन

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में आयोजित 10 दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला का समापन एक भव्य प्रदर्शनी एवं प्रमाणपत्र वितरण समारोह के साथ किया गया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न हस्तनिर्मित उत्पादों—टाई एंड डाई, बाटिक, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल एम्ब्रॉयडरी, मैक्रमे एवं स्टेंसिल आर्ट—का प्रदर्शन एवं विक्रय किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, गुणवत्ता एवं नवाचार की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने सराहा।