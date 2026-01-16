विवाह से जुड़ा मामला पहुंचा जनता दर्शन में, सीएम योगी ने दिया मंडलायुक्त को निर्देश

इस दौरान सीएम वहां बैठी एक महिला के पास पहुंचे उसने बेटी के विवाह में मदद की गुहार लगाई। कमिश्नर को आवेदन पत्र सौंपते हुए सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बेटी की शादी कराई जाए। सीएम के सामने कई लोग अपने परिजनों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर भी पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस्टीमेट बनवाकर आर्थिक मदद दिलाई जाए। जमीनी विवादों के भी शीघ्र निस्तारण का निर्देश अधिकारियों को दिया गया, सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सूरत में भूमाफियाओं पर कारवाई में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।