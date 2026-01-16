विवाह से जुड़ा मामला पहुंचा जनता दर्शन में, सीएम योगी ने दिया मंडलायुक्त को निर्देश

फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में सीएम योगी
गोरखपुर के चार दिवसीय दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अतिव्यस्त दिनचर्या के बाद भी शुक्रवार सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे, बता दें कि गुरुवार को मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लाखों लोग गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंचे, सीएम ने भोर में ही गुरु गोरक्षनाथ की पूजा कर खिचड़ी चढ़ाए, इसके बाद उन्होंने नेपाल के राजा द्वारा भेजी गई खिचड़ी भी प्रसाद के रूप में चढ़ाई।
आज शुक्रवार की सुबह सीएम योगी दैनिक पूजा पाठ से निवृत होकर जनता दर्शन में लगभग दो सौ लोगों की समस्या सुने और अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिए। कुछ लोग एक से अधिक बार वहं पहुंचे थे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि किसी को यहां बार-बार आने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्राथमिकता पर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए।
इस दौरान सीएम वहां बैठी एक महिला के पास पहुंचे उसने बेटी के विवाह में मदद की गुहार लगाई। कमिश्नर को आवेदन पत्र सौंपते हुए सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बेटी की शादी कराई जाए। सीएम के सामने कई लोग अपने परिजनों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर भी पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस्टीमेट बनवाकर आर्थिक मदद दिलाई जाए। जमीनी विवादों के भी शीघ्र निस्तारण का निर्देश अधिकारियों को दिया गया, सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सूरत में भूमाफियाओं पर कारवाई में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
