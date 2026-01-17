17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

शादी से पहले ही मंगेतर जोड़े का हैरान करने वाला कांड, अब मंडप की जगह पहुंचे जेल…खबर सुन परिजन भी हुए सन्न

गोरखपुर में एक युवक और युवती ने ऐसा कांड की उनके परिजन भी हैरान हो गए, बता दें कि दोनों की शादी तय हो चुकी है और दोनों गोरखपुर के एक होटल में ठहरे थे। इसी बीच भोर में उठे और फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 17, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गिरफ्तार मंगेतर जोड़ा

गोरखपुर में अजीब घटना हुई है यहां होटल में रुककर मोबाइल फोन और नकदी चोरी करने वाले मंगेतर जोड़े को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से चोरी किए गए तीन मोबाइल फोन, नकदी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार दोनों आरोपी मंगेतर जोड़े हैं

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुशीनगर जिले के दुधही निवासी विशाल सिंह और कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के सुभाष चौक की यशस्वी सिंह के रूप में हुई। वह रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के इंदिरानगर में रहती थी।सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन, नकदी और बाइक बरामद कर ली गई है।

होटल से भोर में तीन मोबाइल, 40 हजार लेकर भागे

जानकारी के मुताबिक कुशीनगर जिले के खड्डा निवासी युवक और पड़रौना की रहने वाली युवती 14 जनवरी को शहर के आजाद चौक स्थित होटल मयूर में ठहरे थे। भोर करीब तीन बजे दोनों अचानक कमरे से बाहर निकले और रिसेप्शन पर रखे तीन मोबाइल फोन तथा कैश बॉक्स में रखे लगभग 40 हजार रुपये लेकर भाग गए। सुबह चोरी की जानकारी होने पर होटल संचालक ने रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी।

खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन ट्रेस कर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और cctv फुटेज खंगाली। फुटेज में युवक-युवती बाइक से नौसड़ की ओर जाते दिखाई दिए। इसके बाद सर्विलांस टीम को सक्रिय कर आसपास के होटलों में पूछताछ शुरू की गई। इसी दौरान बाघागाड़ा के पास एक अन्य होटल में दोनों के मौजूद होने की जानकारी मिली।वहां पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।

फर्जी आईडी पर लिए कमरा

जांच में पता चला कि आरोपियों ने खुद को पति-पत्नी बताकर फर्जी नाम से कमरा लिया था। युवक ने अपना नाम वरुण कन्नौजिया और युवती ने कुमारी संजू वरुण बताया था। आधार कार्ड की जांच में दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। पूछताछ में युवक ने कबूल किया कि वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है और नशे का आदी है और उसी की पूर्ति के लिए अपनी मंगेतर के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। वहीं युवती ने बताया कि वह पहले शहर के इंदिरानगर में अपने चाचा के घर रहती थी और उसी पते पर उसने आधार कार्ड बनवाया था।

ये भी पढ़ें

प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो… छोटी है अभी, फिर भी नहीं रुका हैवान, रेप कर बनाया अश्लील वीडियो
कानपुर
आरोपी प्रियांशु कोष्ठा पर दर्ज हुआ केस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 02:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / शादी से पहले ही मंगेतर जोड़े का हैरान करने वाला कांड, अब मंडप की जगह पहुंचे जेल…खबर सुन परिजन भी हुए सन्न

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डकैती मामले में कप्तान की बड़ी कारवाई…थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

भगवा गद्दी, शेर की आकृति और खुशबू… अब इस खास कुर्सी पर बैठेंगे सीएम योगी! केदारनाथ मंदिर से खास लगाव

योगी आदित्यनाथ को मिली खास कुर्सी
गोरखपुर

गोरखपुर के रिवर फ्रंट रामगढ़ ताल में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने से हड़कंप…अधिकारियों का अब तक नहीं आया कोई बयान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

राजनीति ही नहीं खेल में भी सीएम योगी हैं धुरंधर…दो बार बाल पटक कर सीधे बास्केट में डाले, महिला टूर्नामेंट की हुई शुरुआत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

नाबालिक किशोरी लापता, सीमा विवाद में उलझी है पुलिस…तीन दिनों से नहीं लिखी जा रही है गुमशुदगी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.