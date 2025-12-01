Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

शॉर्ट सर्किट से रेडिमेड गारमेंट की दुकान में भीषण आग, फायर विभाग की आठ गाड़ियों ने किया रेस्क्यू

सोमवार को शहर के मुख्य बाजार गोलघर में अचानक अफरा तफरी मच गई, लोग एक दुकान से निकलते धुएं को देखकर सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। इस बीच आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 01, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग

गोरखपुर में सोमवार दोपहर तीन बजे के लगभग रेडिमेड गारमेंट की बड़ी दुकान में आग लग गई। इस घटना के बाद मुख्य बाजार गोलघर में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की कई गाड़ियों पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कर दीं। इस दौरान आठ फायर विभाग के टैंकर लगभग डेढ़ घंटे में आग पर काबू पा लिए। दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक दुकान में अचानक शार्ट सर्किट से चिंगारी निकली। इसके बाद दुकान में कपड़े जलने लगे। आग देखकर ग्राहक और कर्मचारी दुकान से बाहर भागने लगे।

गोलघर स्थित रेडिमेड की दुकान में लगी आग, डेढ़ घंटे में काबू में आई

आग को देखते हुए दुकान के सामने खड़ी गाड़ियां लाेग हटाने लगे। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए लगाई गई है। इस दौरान सड़क पर भारी भीड़ इकठ्ठा हो गई है। कैंट थाने की पुलिस और अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बेबी लैंड नाम की यह दुकान कई दशक पुरानी है, मालिक अंकित अग्रवाल ने बताया कि रेडीमेड कपड़ों में पहले आग लगी है। इसके बाद पूरी दुकान में आग फैल गई है। बता दें कि यह दुकान मुख्य बाजार गोलघर में स्थित है जो शहर का मुख्य बाजार है। यहां प्रतिदिन भारी संख्या में ग्राहक खरीदारी करने आते हैं। दुकान में आग की सूचना मिलते ही डीएम, कमिश्नर, एसएसपी और सीओ कैंट भी पहुंच गए, सड़क पर आवागमन भी बंद हो गया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने लाउडस्पीकर से बोलकर लोगों से हटने की अपील की जिससे फायर विभाग की गाड़ियां जाम में न फंसे। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू पा लिया गया है।

Published on:

