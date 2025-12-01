शॉर्ट सर्किट से रेडिमेड गारमेंट की दुकान में भीषण आग, फायर विभाग की आठ गाड़ियों ने किया रेस्क्यू

आग को देखते हुए दुकान के सामने खड़ी गाड़ियां लाेग हटाने लगे। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए लगाई गई है। इस दौरान सड़क पर भारी भीड़ इकठ्ठा हो गई है। कैंट थाने की पुलिस और अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बेबी लैंड नाम की यह दुकान कई दशक पुरानी है, मालिक अंकित अग्रवाल ने बताया कि रेडीमेड कपड़ों में पहले आग लगी है। इसके बाद पूरी दुकान में आग फैल गई है। बता दें कि यह दुकान मुख्य बाजार गोलघर में स्थित है जो शहर का मुख्य बाजार है। यहां प्रतिदिन भारी संख्या में ग्राहक खरीदारी करने आते हैं। दुकान में आग की सूचना मिलते ही डीएम, कमिश्नर, एसएसपी और सीओ कैंट भी पहुंच गए, सड़क पर आवागमन भी बंद हो गया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने लाउडस्पीकर से बोलकर लोगों से हटने की अपील की जिससे फायर विभाग की गाड़ियां जाम में न फंसे। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू पा लिया गया है।