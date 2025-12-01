कानपुर हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे खुद दी जान, घर में मचा कोहराम, पूछ रहे हैं पिता- क्यों किया ऐसा?

High school topper commits suicide. कानपुर में हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। घर वालों की इसकी जानकारी होते ही कोहराम मच गया। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। घर वालों को बता कर निकाला था कि आज प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है। जिसे देने के लिए जा रहे हैं। बाद में घर वालों ने फोन किया। लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर खोज शुरू हुई। रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक खड़ी दिखाई पड़ी। थोड़ी दूर पर गए तो रोंगटे खड़े हो गए। पुत्र का शव पड़ा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।