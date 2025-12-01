Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

कानपुर हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे खुद दी जान, घर में मचा कोहराम, पूछ रहे हैं पिता- क्यों किया ऐसा?

Kanpur high school topper commits suicide कानपुर में हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे खुद कर अपनी जान देते हैं। आज़ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देने के लिए घर से निकला था। घटना की जानकारी मिलते ही घर में रोना पीटना मच गया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 01, 2025

पिता का रो-रोकर बुरा हाल (फोटो सोर्स- पत्रिका और मृतक परिजन)

फोटो सोर्स- पत्रिका और मृतक परिजन

High school topper commits suicide. कानपुर में हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। घर वालों की इसकी जानकारी होते ही कोहराम मच गया। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। घर वालों को बता कर निकाला था कि आज प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है। जिसे देने के लिए जा रहे हैं। बाद में घर वालों ने फोन किया। लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर खोज शुरू हुई। रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक खड़ी दिखाई पड़ी। थोड़ी दूर पर गए तो रोंगटे खड़े हो गए। पुत्र का शव पड़ा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी मिली मोटरसाइकिल

उत्तर प्रदेश के कानपुर साकेत नगर निवासी रौनक पाठक (18) पुत्र आलोक पाठक सुबह घर से टेस्ट देने के लिए निकला था। जिसके जाने के बाद घर वालों को कोई खबर नहीं मिली। बाद में घर वालों ने फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर खोजबीन शुरू हुई। जूही और रेलवे क्रॉसिंग के पास रौनक पाठक की मोटरसाइकिल खड़ी मिली। यह देख घरवालों के होश गुम हो गए। रेलवे पटरी पर खोजना शुरू किया तो थोड़ी दूर पर रौनक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था।

पिता ने पूछा- क्यों किया ऐसा?

शव देख घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। घर में रौनक के अलावा पिता आलोक गुप्ता, मां ललिता और बड़ी बहन मिली का रो-रोकर बुरा हाल था। पिता बार-बार यही पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों किया? आत्महत्या का कारण क्या था? दोस्त भी इस विषय में कुछ नहीं बता पा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच कर रही है।

2023 में हाई स्कूल टॉपर

रौनक गुप्ता को 2023 हाई स्कूल परीक्षा में 97.4% अंक हासिल हुआ था। जिसने कानपुर जिले में टॉप किया था। पिता प्राइवेट नौकरी करते थे। इस कारण शिक्षकों ने रौनक की फीस को भी माफ कर दिया था। बेटे के भविष्य के प्रति घर वाले काफी सजग थे, काफी उम्मीदें लगा रखी थी। लेकिन सब व्यर्थ चला गया। अब घर वाले केवल यही पूछ रहे हैं कि रौनक तुमने ऐसा क्यों किया?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 04:31 pm

Published on:

01 Dec 2025 04:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे खुद दी जान, घर में मचा कोहराम, पूछ रहे हैं पिता- क्यों किया ऐसा?

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीजेपी सांसद और महापौर के बीच तू-तू-मैं-मैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हस्तक्षेप

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मेयर प्रमिला पांडे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना फोटो सोर्स- कानपुर मेयर
कानपुर

UP weather forecast: 13 जिलों पर पड़ेगा दितवाह तूफान का, न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री

दितवाह तूफान का असर फोटो सोर्स-मेटा एआई
कानपुर

कपड़ा गोदाम में रहस्यमयी आग से मचा हड़कंप: एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, मसाला फैक्ट्री भी चपेट में आई

transport nagar cloth godown fire masala factory affected
कानपुर

किस्सा: ….जब बेदाग श्रीप्रकाश जायसवाल को झेलना पड़ा था ‘दाग’ का दंश

former union minister shriprakash jaiswal had endure this stain know full story
कानपुर

गालिब की शायरी के दीवाने श्रीप्रकाश जायसवाल के ‘अनकहे’ सच!

shriprakash jaiswal fan of ghalib poetry learn some untold truths about him
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.