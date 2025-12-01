कानपुर हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे खुद दी जान, घर में मचा कोहराम, पूछ रहे हैं पिता- क्यों किया ऐसा?

फोटो सोर्स- पत्रिका और मृतक परिजन
High school topper commits suicide. कानपुर में हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। घर वालों की इसकी जानकारी होते ही कोहराम मच गया। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। घर वालों को बता कर निकाला था कि आज प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है। जिसे देने के लिए जा रहे हैं। बाद में घर वालों ने फोन किया। लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर खोज शुरू हुई। रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक खड़ी दिखाई पड़ी। थोड़ी दूर पर गए तो रोंगटे खड़े हो गए। पुत्र का शव पड़ा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर साकेत नगर निवासी रौनक पाठक (18) पुत्र आलोक पाठक सुबह घर से टेस्ट देने के लिए निकला था। जिसके जाने के बाद घर वालों को कोई खबर नहीं मिली। बाद में घर वालों ने फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर खोजबीन शुरू हुई। जूही और रेलवे क्रॉसिंग के पास रौनक पाठक की मोटरसाइकिल खड़ी मिली। यह देख घरवालों के होश गुम हो गए। रेलवे पटरी पर खोजना शुरू किया तो थोड़ी दूर पर रौनक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था।
शव देख घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। घर में रौनक के अलावा पिता आलोक गुप्ता, मां ललिता और बड़ी बहन मिली का रो-रोकर बुरा हाल था। पिता बार-बार यही पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों किया? आत्महत्या का कारण क्या था? दोस्त भी इस विषय में कुछ नहीं बता पा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच कर रही है।
रौनक गुप्ता को 2023 हाई स्कूल परीक्षा में 97.4% अंक हासिल हुआ था। जिसने कानपुर जिले में टॉप किया था। पिता प्राइवेट नौकरी करते थे। इस कारण शिक्षकों ने रौनक की फीस को भी माफ कर दिया था। बेटे के भविष्य के प्रति घर वाले काफी सजग थे, काफी उम्मीदें लगा रखी थी। लेकिन सब व्यर्थ चला गया। अब घर वाले केवल यही पूछ रहे हैं कि रौनक तुमने ऐसा क्यों किया?
