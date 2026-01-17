गोरखपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा…पोल पर चढ़कर खुद के जैकेट में लगाया आग, घंटों हलकान रही रेस्क्यू टीम

फोटो सोर्स: पत्रिका, हाइमास्ट पोल पर बैठा युवक
गोरखपुर में शनिवार को तिवारीपुर क्षेत्र के घासी कटरा चौराहे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घरेलू विवाद से परेशान एक युवक हाईमास्ट लाइट वाले पोल पर चढ़ गया और अपने जैकेट में आग लगा लिया। इसकी सूचना मिलते ही फायर सर्विस तत्काल एक्शन लेते हुए युवक को सकुशल नीचे उतार लिया।
जानकारी के मुताबिक शनिवार की शाम को फायर स्टेशन गोलघर को सूचना मिली कि घासी कटरा चौराहे पर एक युवक पोल पर चढ़ गया है। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचने पर देखा गया कि सत्यम नाम का युवक हाईमास्ट लाइट के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसने अपने जैकेट में आग लगा रखी थी।
रेस्क्यू टीम ने किसी तरह मामले को समझते हुए युवक के जलते जैकेट को उसके शरीर से अलग किया और सुरक्षित तरीके से उसे नीचे उतार लिया। फिलहाल पुलिस की जांच में सामने आया है कि घरेलू विवाद से तंग आकर युवक ने यह कदम उठाया। उसके मुताबिक वह घर की कुछ संपति बेचना चाहता था लेकिन परिवार के लोगों ने आधार कार्ड रख लिया था जिससे वह उग्र हो उठा।
युवक ने यह कदम घरेलू संपत्ति विवाद के चलते उठाया था। समय रहते रेस्क्यू होने से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने युवक को समझा-बुझाकर शांत कराया और मामले की जानकारी तिवारीपुर थाने को दे दी गई है। पता चला कि युवक अपनी कुछ संपत्ति बेचना चाहता है, जबकि घरवालों ने आधार कार्ड रख लिया है। फायर ब्रिगेड सीएफओ संतोष कुमार राय ने बताया कि युवक का कुछ घर का विवाद था। फायर टीम ने समय पर पहुंचकर रेस्क्यू कर उसे नीचे उतारा।
