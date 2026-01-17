गोरखपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा…पोल पर चढ़कर खुद के जैकेट में लगाया आग, घंटों हलकान रही रेस्क्यू टीम

युवक ने यह कदम घरेलू संपत्ति विवाद के चलते उठाया था। समय रहते रेस्क्यू होने से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने युवक को समझा-बुझाकर शांत कराया और मामले की जानकारी तिवारीपुर थाने को दे दी गई है। पता चला कि युवक अपनी कुछ संपत्ति बेचना चाहता है, जबकि घरवालों ने आधार कार्ड रख लिया है। फायर ब्रिगेड सीएफओ संतोष कुमार राय ने बताया कि युवक का कुछ घर का विवाद था। फायर टीम ने समय पर पहुंचकर रेस्क्यू कर उसे नीचे उतारा।