धार्मिक अनुष्ठान में पंचामृत पीने के बाद मचा हड़कंप, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने जुटी भीड़

ग्रामीणों के मुताबिक बुधवार को धर्मेंद्र के गाय की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। परीक्षण में रेबीज की पुष्टि होने के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह कुत्तों की तरह लोगों को काटने दौड़ने लगी, हालत गंभीर होने पर शनिवार रात गाय की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। क्योंकि पंचामृत उसी गाय के दूध से बना था।स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. जे.पी. तिवारी के अनुसार, एहतियात के तौर पर पंचामृत ग्रहण करने वाले हर व्यक्ति को तीन डोज दी जाएगी। पहली डोज के तीन दिन बाद दूसरी और सातवें दिन तीसरी डोज लगाई जाएगी। इधर पंचामृत पीने वाले लोग काफी भयभीत हैं। CMO गोरखपुर डॉ. राजेश झा ने कहा कि मामला संज्ञान में है और विशेषज्ञों की टीम निगरानी कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और समय से वैक्सीन लेने की अपील की है।