एंटी करप्शन की बड़ी कारवाई, बिजली विभाग का टेंडर बाबू 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

फोटो सोर्स: पत्रिका, गिरफ्तार टेंडर बाबू
गोरखपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को गोरखपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कारवाई दोपहर लगभग 12:35 बजे की गई, जब विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के टेंडर बाबू अभिषेक भारती को 5 हजार रुपये की घूस लेते हुए पकड़ा गया।
जानकारी के मुताबिक अभिषेक भारती, ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी से जमानत धनराशि (एफडीआर) अवमुक्त करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। पीड़ित ठेकेदार द्वारा इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की गई थी। शिकायत की सत्यता की गोपनीय जांच के बाद ट्रैप टीम ने पूरी योजना के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया।
निर्धारित योजना के अनुसार जैसे ही शिकायतकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी ने अभिषेक भारती को रिश्वत की रकम सौंपी, वैसे ही मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई।
गिरफ्तारी के बाद टीम ने विद्युत वितरण मंडल द्वितीय स्थित उनके कार्यालय पर ताला लगवा दिया और आरोपी को कैंट थाना ले जाया गया।
इस अचानक हुई कारवाई से बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कार्यालय परिसर में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। एंटी करप्शन टीम द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। विभागीय स्तर पर भी आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
