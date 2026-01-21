एंटी करप्शन की बड़ी कारवाई, बिजली विभाग का टेंडर बाबू 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

इस अचानक हुई कारवाई से बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कार्यालय परिसर में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। एंटी करप्शन टीम द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। विभागीय स्तर पर भी आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।