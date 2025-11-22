SIR फॉर्म पर सावधान…अनजान BLO को न बताएं OTP, सेकेंडों में खाली हो जाएगा बैंक खाता…“सतर्क रहना ही सुरक्षा है”

जिलें में साइबर ठग अब नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाने पर ले रहे हैं। मतदाता सूची संशोधन और परिवार विवरण सत्यापन के नाम पर फोन कॉल कर वे खुद को बीएलओ बताते हैं। इसके बाद वे दावा करते हैं कि आपका नाम, पता या अन्य दस्तावेज पुन: सत्यापित करना है। इसी बहाने वे मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी की मांग करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ओटीपी साझा करते ही जालसाज पीड़ित के बैंक खाते, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट, सोशल मीडिया और ईमेल खातों तक अनधिकृत पहुंच बना लेते हैं। कई मामलों में खातों से तुरंत पैसे निकाल लिए जाते हैं।