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बीजेपी नेता हत्याकांड:एक साल से मारने की चल रही थी तैयारी…मार्निंग वॉक पर मौका देखते ही हत्यारोपी ने चाकुओं से गोदा

भाजपा नेता राजकुमार चौहान की हत्या धारदार हथियार से कई वार कर की गई थी। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने भी यह दावा किया है। उधर, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों राज चौहान और विपिन यादव को बुधवार को कोर्ट में पेश किया। वहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

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गोरखपुर

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anoop shukla

Mar 21, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, बीजेपी नेता के हत्यारोपी गिरफ्तार

गोरखपुर के चिलुआताल थानाक्षेत्रों में 17 मार्च की सुबह भाजपा नेता राजकुमार चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को छह और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जिनकी पहचान चिलुआताल के बरगदवा निवासी दीपक गौड़, लालजी यादव उर्फ गट्‌टू, शेषनाथ यादव, अंकित यादव, देवव्रत यादव और एक बाल अपचारी के रूप में हुई। बाल अपचारी ने राज की खून से सनी जैकेट जलाई थी। पुलिस ने घटना को अंजाम देने के आरोपी राज चौहान उर्फ निरहुआ और विपिन यादव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।

साजिश रचने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस ने जिन छह आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया है वे सभी राज चौहान उर्फ निरहुआ को मारने के लिए उकसाया था। मृतक राजकुमार के भतीजे नीरज चौहान ने 21 फरवरी को राज के भाई को मारा-पीटा था। शिकायत करने गई राज की मां का गाली देकर भगा दिया था। इसके बाद से ही राज चौहान नीरज को जान से मारना चाह रहा था। लेकिन सभी आरोपियों ने मिलकर उसे समझाया कि नीरज को मारोगे तो राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, राजकुमार को मारने के बाद नीरज को मारने का प्लान तैयार किया गया था।

एक साल से चल रही थी भाजपा नेता को मारने की तैयारी

खुलासे के संबंध में SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि गीडा CO योगेंद्र सिंह और कैंपियरगंज CO अनुराग सिंह ने जांच के दौरान मजबूत साक्ष्य मिले हैं। सभी आरोपियों की राज चौहान उर्फ निरहुआ से कई बार बात हुई है। सीडीआर से पूरा डिटेल निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक साल से मारने की तैयारी चल रही थी। एक साल पहले असलहा भी खरीदा गया था। तभी से योजना बन रही थी, लेकिन घटना करने के लिए राज उर्फ निरहुआ हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।

भाई की पिटाई के बाद भड़का राज, मौका देखते ही चाकुओं से गोद डाला

इसी बीच जब उसके भाई को मारा पीटा गया, तब वह भड़क उठा, उसने कॉल करके दीपक से कहा कि किसी भी हाल में अब में राजकुमार को मारूंगा। सबसे पहले 14 मार्च को रेकी कर राज उर्फ निरहुआ अपने दोस्त विपिन के साथ घटना स्थल पर गया था। लेकिन उस दिन राजकुमार टहलने नहीं गया, इसलिए घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका।

इसके बाद से लगातार राज सुबह वहां जा रहा था। 17 मार्च को जैसे ही राजकुमार भोर में वहां पहुंचा उसने चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद दोनों आरोपियों ने खून से सने कपड़े बंधे के पास जला दिए थे। वहीं अपने एक परिचित के पास तमंचा छिपाया था। जिसको पकड़ने पुलिस उसके घर पहुंची तो वह पहले से ही फरार था। अब उसकी तलाश चल रही है।

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Published on:

21 Mar 2026 07:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / बीजेपी नेता हत्याकांड:एक साल से मारने की चल रही थी तैयारी…मार्निंग वॉक पर मौका देखते ही हत्यारोपी ने चाकुओं से गोदा

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