Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

सपा के बैनर पर BJP सांसद रविकिशन की फोटो…सांसद दिखा रहे हैं संसद में समोसा, शहर में डूब गई बच्ची

संसद से लेकर गोरखपुर तक इस समय सांसद रविकिशन के समोसे की खबर काफी चर्चित है। गोरखपुर में आज सपा के बैनर पर सांसद रत्न का पुरस्कार पाने पर शुभकामना दी गई, लेकिन इस पर एक तंज भी लिखा।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 13, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में सपा के बैनर पर BJP सांसद की फोटो

गोरखपुर में आज सुबह सुबह शहर में राजनीतिक सरगर्मी एकाएक बढ़ गई, जब मुख्य चौराहों पर गोरखपुर से भाजपा सांसद फिल्मस्टार रविकिशन की फोटो सपा के बैनर पर नजर आ रही थी, जल्द ही यह बैनर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। सपा के बैनर में बने इस पोस्टर में बीजेपी सांसद अभिनेता रवि किशन की समोसे के साथ फोटो लगाई गई है।

सांसद रत्न मिलने की बधाई

बैनर पर निवेदक ने सांसद रत्न मिलने की बधाई देने के साथ ही कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दमदार कमेंट भी लिखा है। इसको लेकर सुबह से ही जगह-जगह चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होने के बाद प्रशासन ने चौराहे पर लगा विवादित पोस्टर हटवा दिया है।

ये भी पढ़ें

जितना बोलेगा उतना मारूंगा…फिर दे दनादन बरसाए थप्पड़, यूपी पुलिस के सिपाही की गुंडागर्दी
बागपत
image

मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड के जिलाध्यक्ष की है फोटो

बता दें कि संसद के मानसून सत्र में BJP सांसद अभिनेता रवि किशन ने संसद में समोसे का उदाहरण देते हुए एक मुद्दा उठाया था। इसके बाद से ही सांसद सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं। इसको लेकर गोरखपुर में भी एक सपा नेता ने पोस्टर लगाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सपा के पोस्टर में एक तरफ मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड गोरखपुर के जिलाध्यक्ष अविनाश तिवारी की फोटो लगी है। दूसरी तरफ गोरखपुर के सांसद रवि किशन की हाथ में समोसा लिए फोटो लगी है।

गोरखपुर डूब रहा है, संसद में समोसा दिखा रहे हैं सांसद

पोस्टर पर लिखा है- गोरखपुर के ज्वलंत अतिगंभीर मुद्दा आलू का समोसा सदन में उठाए जाने के बाद रवि किशन को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। सपा के इस पोस्टर पर नीचे लिखा है अगर गोरखपुर मेंं जल जमाव पर ध्यान दिया होता तो 8 वर्ष की बच्ची आफरीन की मृत्यु नहीं हुई होती। बताया जा रहा है यह पोस्टर मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड के नेता अविनाश तिवारी ने मंगलवार की देर रात में लगवाया है।

ये भी पढ़ें

पुलिस कस्टडी से फरार हुआ अपहरण का आरोपी, पीछे-पीछे दौड़े पुलिसकर्मी, हाथ-पांव फूले, जाने फिर क्या हुआ
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2025 02:24 pm

Published on:

13 Aug 2025 02:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सपा के बैनर पर BJP सांसद रविकिशन की फोटो…सांसद दिखा रहे हैं संसद में समोसा, शहर में डूब गई बच्ची

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.