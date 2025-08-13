सपा के बैनर पर BJP सांसद रविकिशन की फोटो…सांसद दिखा रहे हैं संसद में समोसा, शहर में डूब गई बच्ची

बता दें कि संसद के मानसून सत्र में BJP सांसद अभिनेता रवि किशन ने संसद में समोसे का उदाहरण देते हुए एक मुद्दा उठाया था। इसके बाद से ही सांसद सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं। इसको लेकर गोरखपुर में भी एक सपा नेता ने पोस्टर लगाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सपा के पोस्टर में एक तरफ मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड गोरखपुर के जिलाध्यक्ष अविनाश तिवारी की फोटो लगी है। दूसरी तरफ गोरखपुर के सांसद रवि किशन की हाथ में समोसा लिए फोटो लगी है।