कंटेनर के अंदर केबिन…STF ने जब तलाशी ली तो उड़े होश…साथ चल रही स्कॉर्पियो भी बरामद, खुलासे से हड़कंप

एसटीएफ के अनुसार, बरामद गांजा नेपाल से बिहार ले जाया जा रहा था। एसटीएफ इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बरामद गांजा को 41 पैकेट को सील कर नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया गया है। पकड़े गए हैंडलर ने बताया कि गोरखपुर पहुंचने पर दो पैकेट गांजा स्कार्पियो में अलग कर देवरिया में स्थानीय एजेंट को सौंपा जाना था। इसके बाद दोनों वाहन देवरिया गुठनी होते हुए सिवान पहुंचने वाले थे, जहां से माल छोटे सप्लायरों को बांटा जाता था और रकम इकट्ठा की जाती।एसटीएफ प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि यह बरामदगी पूर्वांचल में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।