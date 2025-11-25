कंटेनर के अंदर केबिन…STF ने जब तलाशी ली तो उड़े होश…साथ चल रही स्कॉर्पियो भी बरामद, खुलासे से हड़कंप

फोटो डोर्स: पत्रिका, गोरखपुर STF की बड़ी कामयाबी
एसटीएफ गोरखपुर यूनिट को उस समय बड़ी सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर चौरीचौरा थाना क्षेत्र के दुबियारी पुल के पास एक कंटेनर को पकड़ा। जिसके अंदर विशेष तरह से केबिन बनाकर बड़ी मात्रा में तस्कर गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। टीम ने कंटेनर की केबिन में रखे 6.35 क्विंटल गांजा बरामद करने के साथ ही पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजा की कीमत करीब डेढ़ करोड़ बताई जा रही है। मौके से एसटीएफ ने एक कंटेनर ट्रक, एक स्कार्पियो, नकदी, मोबाइल, लाइसेंस और फर्जी नंबर प्लेट भी कब्जे में लेकर चौरीचौरा थाने में सौंप दिया है।
इस विशेष कारवाई पर जानकारी देते हुए एसटीएफ प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर के समय मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेपाल से भारी मात्रा में गांजा लेकर एक कंटेनर बिहार की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही एसटीएफ टीम मॉनिटरिंग शुरू की और कंटेनर की तलाश में सोनौली बॉर्डर से ही निगरानी शुरू कर दी। बाद में गोरखपुर में संदिग्ध कंटेनर दिखाई दिया, जिस पर टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया। चौरीचौरा के दुबियारी पुल के पास पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर कंटेनर को रोक लिया। उसके पीछे चल रही स्कार्पियो को भी कब्जे में ले लिया गया।
एसटीएफ की तलाशी में कंटेनर के केबिन के ऊपर हुड के नीचे बने विशेष तरह के केबिन में 41 पैकेटों में भरा 635.5 किलो गांजा मिला।स्कार्पियो से भी कुछ मात्रा में गांजा, एक अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र का नंबर प्लेट, सात मोबाइल, तीन ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय व नेपाली मुद्रा और पैन कार्ड बरामद हुआ। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है।
एसटीएफ द्वारा पकड़े गए लोगों में कंटेनर चालक सुनील राय निवासी पश्चिमी चंपारण बिहार, जिंतेंद्र यादव व राजू यादव निवासी मोतिहारी बिहार, नेपाल निवासी नवराज कुलश्रेष्ठ और बिहार निवासी राजन तिवारी शामिल हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चौरीचौरा थाने में सौंप दिया गया है।
एसटीएफ के अनुसार, बरामद गांजा नेपाल से बिहार ले जाया जा रहा था। एसटीएफ इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बरामद गांजा को 41 पैकेट को सील कर नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया गया है। पकड़े गए हैंडलर ने बताया कि गोरखपुर पहुंचने पर दो पैकेट गांजा स्कार्पियो में अलग कर देवरिया में स्थानीय एजेंट को सौंपा जाना था। इसके बाद दोनों वाहन देवरिया गुठनी होते हुए सिवान पहुंचने वाले थे, जहां से माल छोटे सप्लायरों को बांटा जाता था और रकम इकट्ठा की जाती।एसटीएफ प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि यह बरामदगी पूर्वांचल में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
