रेलवे भर्ती बोर्ड , गोरखपुर के पूर्व चेयरमैन के घर CBI का छापा, चार घंटे तक हुई पूछताछ…आलीशान मकान देख CBI के उड़े होश

मामले का खुलासा तब हुआ जब रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो गई और उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे में नौकरी नहीं मिली तो दूसरे रेलवे में समायोजित करना पड़ा। इस संदेहास्पद मामले में विजिलेंस की टीम ने जांच की थी और उस समय चेयरमैन रहे पीके राय को हटा दिया या था। वह वर्तमान में ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत हैं। इस केस में RRB में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में कार्यरत एक कर्मचारी और तकनीकी विभाग में कार्यरत एक अन्य कर्मचारी से भी पूछताछ हुई।