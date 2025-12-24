बचपन का प्यार हुआ बेकाबू…शादी की जिद पर अड़ी किशोरी टावर पर चढ़ी, घंटों हलकान रही पुलिस

पूरा मामला जिले के कैंपियरगंज क्षेत्र के एक गांव का है। यहां टावर पर चढ़कर किशोरी मौके पर ही प्रेमी को बुलाने और वहीं शादी कराने की जिद करने लगी। यह खबर जैसे ही परिजनो को मिली वे भागे भागे मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। बता दें कि किशोरी काफी दिनों से घर वालों से प्रेमी के साथ शादी करने की गुहार लगा रही थी। लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे, जिससे खार खाई किशोरी आज अपनी बात मनवाने के लिए टॉवर पर चढ़ गई।