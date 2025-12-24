24 दिसंबर 2025,

बुधवार

गोरखपुर

बचपन का प्यार हुआ बेकाबू…शादी की जिद पर अड़ी किशोरी टावर पर चढ़ी, घंटों हलकान रही पुलिस

गोरखपुर में एक नाबालिग किशोरी ने जमकर उत्पात मचाया, मामला कैंपियरगंज क्षेत्र का है जहां प्रेमी से शादी की जिद को लेकर किशोरी मोबाइल टावर पर चढ गई।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 24, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, टावर पर चढ़ी किशोरी

गोरखपुर में एक किशोरी ने प्रेमी से शादी की जिद मनवाने एक टॉवर पर चढ़ गई। यह खबर जैसे ही परिजनो को मिली तब वे भागे भागे मौके पर पहुंचे और बेटी से नीचे उतरने की गुहार लगाने लगे। पुलिस को भी जैसे ही यह सूचना मिली वह भी टॉवर के पास पहुंचकर किशोरी को नीचे उतारने की कोशिश शुरू कर दी, काफी मान मनोव्वल के बाद किशोरी नीचे उतरी और पुलिस ने परिजनों को सौंपा।

प्रेमी से शादी की बात पर परिजनों का इंकार, किशोरी टावर पर चढ़ी

पूरा मामला जिले के कैंपियरगंज क्षेत्र के एक गांव का है। यहां टावर पर चढ़कर किशोरी मौके पर ही प्रेमी को बुलाने और वहीं शादी कराने की जिद करने लगी। यह खबर जैसे ही परिजनो को मिली वे भागे भागे मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। बता दें कि किशोरी काफी दिनों से घर वालों से प्रेमी के साथ शादी करने की गुहार लगा रही थी। लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे, जिससे खार खाई किशोरी आज अपनी बात मनवाने के लिए टॉवर पर चढ़ गई।

पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद किशोरी को उतारा नीचे

किशोरी के इस हाईवोल्टेज ड्रामे पर कैंपियरगंज थाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किशोरी के साथ बातचीत कर उसे सुरक्षित उतरने पर राजी कर लिये। युवती के नीचे उतरने के बाद सभी ने राहत की सांस ली, क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। किशोरी पर बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया।

Published on:

24 Dec 2025 06:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / बचपन का प्यार हुआ बेकाबू…शादी की जिद पर अड़ी किशोरी टावर पर चढ़ी, घंटों हलकान रही पुलिस

