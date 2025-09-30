सिर पर रुमाल रख बीमारी ठीक करने का दावा…यूट्यूब देखकर बन गई पादरी, झांसा देकर चलने लगा धर्म परिवर्तन का खेल

जानकारी के मुताबिक सहजनवा थानाक्षेत्र में एक घर में कुछ लोग इलाज के नाम पर महिलाओं को उन्हें धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दे रहे थे। इसके लिए घर में चंगाई प्रार्थना चल रही थी। सूचना पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने विरोध किया। इसपर घर में मौजूद हुईं महिलाएं उलझ गईं। फिर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद थाने पर भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा। SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दो महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया है।