सिर पर रुमाल रख बीमारी ठीक करने का दावा…यूट्यूब देखकर बन गई पादरी, झांसा देकर चलने लगा धर्म परिवर्तन का खेल

फोटो सोर्स: पत्रिका, धर्म परिवर्तन का खेल रचाने वाली महिलाएं गिरफ्तार
गोरखपुर जिले में इन दिनों आए दिन धर्म परिवर्तन कराने का खेल चल रहा है। इस तरह का बड़ा मामला सहजनवां थानाक्षेत्र में चल रहा था, तभी सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच गए और पुलिस को सूचना दिए।विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है।
आरोपी महिलाओं की पहचान सहजनवां थाना क्षेत्र की लक्ष्मी यादव व रोशनी के रूप में हुई। उनके पास से ईसाई धर्म के ग्रन्थ और प्रचार सामग्री, दो एंड्रॉयड मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। अब पुलिस सर्विलांस से इनके सूत्र खंगाल रही है।
जानकारी के मुताबिक सहजनवा थानाक्षेत्र में एक घर में कुछ लोग इलाज के नाम पर महिलाओं को उन्हें धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दे रहे थे। इसके लिए घर में चंगाई प्रार्थना चल रही थी। सूचना पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने विरोध किया। इसपर घर में मौजूद हुईं महिलाएं उलझ गईं। फिर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद थाने पर भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा। SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दो महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया है।
