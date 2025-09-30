Patrika LogoSwitch to English

सिर पर रुमाल रख बीमारी ठीक करने का दावा…यूट्यूब देखकर बन गई पादरी, झांसा देकर चलने लगा धर्म परिवर्तन का खेल

गोरखपुर में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था। यहां के सहजनवां थाना क्षेत्र स्थित एक घर में गरीब परिवार की महिलाओं और पुरुषों का बीमारी ठीक करने और आर्थिक तंगी दूर करने के नाम पर चंगाई सभा चल रही थी।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 30, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, धर्म परिवर्तन का खेल रचाने वाली महिलाएं गिरफ्तार

गोरखपुर जिले में इन दिनों आए दिन धर्म परिवर्तन कराने का खेल चल रहा है। इस तरह का बड़ा मामला सहजनवां थानाक्षेत्र में चल रहा था, तभी सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच गए और पुलिस को सूचना दिए।विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है।

ईसाई धर्म संबंधित किताबें, दो एंड्रॉयड फोन बरामद

आरोपी महिलाओं की पहचान सहजनवां थाना क्षेत्र की लक्ष्मी यादव व रोशनी के रूप में हुई। उनके पास से ईसाई धर्म के ग्रन्थ और प्रचार सामग्री, दो एंड्रॉयड मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। अब पुलिस सर्विलांस से इनके सूत्र खंगाल रही है।

बीमारी ठीक करने के नाम पर चल रही थी चंगाई सभा

जानकारी के मुताबिक सहजनवा थानाक्षेत्र में एक घर में कुछ लोग इलाज के नाम पर महिलाओं को उन्हें धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दे रहे थे। इसके लिए घर में चंगाई प्रार्थना चल रही थी। सूचना पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने विरोध किया। इसपर घर में मौजूद हुईं महिलाएं उलझ गईं। फिर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद थाने पर भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा। SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दो महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया है।

मेरठ

Published on:

30 Sept 2025 01:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सिर पर रुमाल रख बीमारी ठीक करने का दावा…यूट्यूब देखकर बन गई पादरी, झांसा देकर चलने लगा धर्म परिवर्तन का खेल

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

गोरखपुर में बसंती के गहने ई-रिक्शा चालक लेकर भागा; सीसीटीवी के फुटेज से आरोपी को तलाश रही पुलिस

Up news,gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, बचाने आए तीन दोस्तों को भी भीड़ ने बुरी तरह पीटा…बाइक से टक्कर के बाद हुआ था विवाद

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

शक्तिपीठ में हवन के साथ पूर्ण हुआ गोरक्षपीठाधीश्वर का नवरात्र अष्टमी अनुष्ठान, लोकमंगल की किए प्रार्थना

Up news, cm yogi, gorakhnath Mandir
गोरखपुर

सीएम पहुंचे गोरखपुर, त्योहारों में सुरक्षा दुरुस्त रखने का दिए निर्देश…स्ट्रीट लाइटें जलती रहे, न रहे सड़कों पर अंधेरा

Up news, gorakhpur, cm yogi
गोरखपुर

Indian Railways: पूर्वोत्तर रेलवे को बड़ी सौगात,अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नई अमृत भारत ट्रेन !

Gorakhpur news
गोरखपुर
