Crime यूपी मेरठ में बंधक बनाकर गर्भवती महिला से रेप, जुड़वा भ्रूण की गर्भ में ही मौत!

भारतीय किसान यूनियन रोहटा की महिला जिला अध्यक्ष गुलबहार अकबर ने मीडियाकर्मियों के बताया कि, पीड़िताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी इसके बाद वह खुद दोनों पीड़िताओं को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि परिजनों ने दोस्तों को बुलाकर उन दोनों महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिलाओं ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं आरोपों के मुताबिक दोनों महिलाओं को घर में ही बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पीड़िताओं के मुताबिक उन्हे पांच दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और इस अवधि में उनके साथ लगातार जबरन संबंध बनाए गए। इससे उनके पेट में पल रहे भूर्ण को काफी नुकसान हुआ और दोनों भूर्ण की मौत हो गई। पहले पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया लेकिन अब अधिकारियों के संज्ञान में घटना आने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है।