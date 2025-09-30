Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

Crime यूपी मेरठ में बंधक बनाकर गर्भवती महिला से रेप, जुड़वा भ्रूण की गर्भ में ही मौत!

Crime : आरोप है कि विकृत मानसिकता की वारदात को दोनों महिलाओं के साथ उनके परिजनों ने ही अंजाम दिया।

less than 1 minute read

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Sep 30, 2025

Meerut

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )


Crime मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने मामला सामने आया है। यहां दो महिलाओं के साथ रेप किया गया। आरोप है कि, विकृत मानसिकता की इस वारदात को महिलाओं के साथ उनके ही परिजनों ने अंजाम दिया। दोनों महिलाओं में से एक गर्भवती थी, जिसके पेट में पल रहे जुड़वा भ्रूण की मौत हो गई। पीड़ित दोनों की गुहार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन आरोपी फरार हैं। आरोप ये भी है कि जब इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन रोहटा की एक महिला कार्यकर्ता थाने पहुंची तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

थाने पर नहीं हो सकी सुनवाई

भारतीय किसान यूनियन रोहटा की महिला जिला अध्यक्ष गुलबहार अकबर ने मीडियाकर्मियों के बताया कि, पीड़िताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी इसके बाद वह खुद दोनों पीड़िताओं को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि परिजनों ने दोस्तों को बुलाकर उन दोनों महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिलाओं ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं आरोपों के मुताबिक दोनों महिलाओं को घर में ही बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पीड़िताओं के मुताबिक उन्हे पांच दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और इस अवधि में उनके साथ लगातार जबरन संबंध बनाए गए। इससे उनके पेट में पल रहे भूर्ण को काफी नुकसान हुआ और दोनों भूर्ण की मौत हो गई। पहले पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया लेकिन अब अधिकारियों के संज्ञान में घटना आने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 10:37 am

Published on:

30 Sept 2025 10:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Crime यूपी मेरठ में बंधक बनाकर गर्भवती महिला से रेप, जुड़वा भ्रूण की गर्भ में ही मौत!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Meerut Crime: मेरठ में ईंट से सिर कुचकर युवक की निर्मम हत्या, 15 सेकेंड में किए 18 वार, गांव में दहशत

meerut bhuni moti youth killed brick attack cctv video police arrest
मेरठ

भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Meerut
मेरठ

Meerut News: बदमाशों ने भाजपा नेता पर बरसाई गोलियां, सरेराह उतारा मौत के घाट, गांव में तनाव का माहौल

bjp leader pramod bhardana shot dead in meerut
मेरठ

UP News : इंदौर में जलेगा नीले ड्रम वाली मुस्कान और सांप से कटवाने वाली रविता का पुतला

UP News
मेरठ

UP News : 14 वर्षीय रेप पीड़िता बनी मां, अब नवजात बेटी दिलाएगी आरोपी को सजा!

Newborn Bay
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.