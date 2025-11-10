सीएम ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जनता दर्शन में जन समस्याओं के निस्तारण का दिए निर्देश

फोटो सोर्स: पत्रिका, एकता यात्रा को संबोधित करते सीएम योगी
गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सोमवार सुबह जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी करें। जमीन कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है।
महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में बैठे लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने कहा कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित है।
जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद के लिए आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी।
CM योगी थोड़ी देर में गोरखपुर में एकता यात्रा निकालेंगे। वह 2 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। इससे पहले उन्होंने टाउनहाल में कार्यक्रम को संबोधित किया। रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पदयात्रा के जरिए योगी टाउनहाल से गोलघर काली मंदिर तक आएंगे और यहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला चढ़ा कर श्रद्धांजलि देंगे। यहां से CM यात्रा से निकल जाएंगे और एकता यात्रा आगे बढ़ जाएगी। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह यात्रा गीता वाटिका के पास विशंभर पाठक पार्क में खत्म होगी।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग