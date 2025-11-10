सीएम ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जनता दर्शन में जन समस्याओं के निस्तारण का दिए निर्देश

CM योगी थोड़ी देर में गोरखपुर में एकता यात्रा निकालेंगे। वह 2 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। इससे पहले उन्होंने टाउनहाल में कार्यक्रम को संबोधित किया। रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पदयात्रा के जरिए योगी टाउनहाल से गोलघर काली मंदिर तक आएंगे और यहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला चढ़ा कर श्रद्धांजलि देंगे। यहां से CM यात्रा से निकल जाएंगे और एकता यात्रा आगे बढ़ जाएगी। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह यात्रा गीता वाटिका के पास विशंभर पाठक पार्क में खत्म होगी।