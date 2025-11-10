Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सीएम ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जनता दर्शन में जन समस्याओं के निस्तारण का दिए निर्देश

सीएम ने जनता दर्शन में आए फरियादियों से कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 10, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, एकता यात्रा को संबोधित करते सीएम योगी

गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सोमवार सुबह जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी करें। जमीन कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है।

सरकार जनता की हर समस्या के समाधान के लिए संकल्पित

महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में बैठे लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने कहा कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित है।

मेडिकल इस्टीमेट बनवाएं, मिलेगी मेडिकल सहायता

जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद के लिए आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी।

सीएम ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

CM योगी थोड़ी देर में गोरखपुर में एकता यात्रा निकालेंगे। वह 2 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। इससे पहले उन्होंने टाउनहाल में कार्यक्रम को संबोधित किया। रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पदयात्रा के जरिए योगी टाउनहाल से गोलघर काली मंदिर तक आएंगे और यहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला चढ़ा कर श्रद्धांजलि देंगे। यहां से CM यात्रा से निकल जाएंगे और एकता यात्रा आगे बढ़ जाएगी। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह यात्रा गीता वाटिका के पास विशंभर पाठक पार्क में खत्म होगी।

ये भी पढ़ें

हेलमेट-सीट बेल्ट जीवन रक्षा कवच: एडीजी बोले, पुलिस जनता मिलकर बनाएं सुरक्षित बरेली, सड़क सुरक्षा कानून नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 11:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जनता दर्शन में जन समस्याओं के निस्तारण का दिए निर्देश

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी का आह्वाहन…पैदा होने से पहले ही जिन्ना को दफन कर देना, एकता यात्रा में दो किमी पैदल चले मुख्यमंत्री

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सोमवार को बदला रहेगा ट्रैफिक सिस्टम…बीजेपी की एकता यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ

Up news ,gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में उग्र भीड़ का पुलिस चौकी पर हमला, तोड़फोड़…दरोगा घायल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

फैमिली आईडी कार्य में लापरवाही पर एडीएम सिटी ने लगाई फटकार, पर्यटन भवन में अधिशासी अधिकारियों के साथ किए समीक्षा बैठक

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएमओ ने सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, एम्बुलेंस में उपलब्ध दवाओं, सुविधाओं और रिकॉर्ड आदि की किए जांच

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.