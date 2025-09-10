Patrika LogoSwitch to English

पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती के अवसर पर सीएम ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, जनता दर्शन में भू माफियाओं पर सख्ती का दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने दौरे के दूसरे दिन जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुने। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले पर कानून के हिसाब से कड़ी कारवाई की जाए।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 10, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सीएम ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को दी श्रद्धांजलि

तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में लगे जनता दर्शन में आए लगभग दो सौ फरियादियों की समस्याओं को सुने और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण का निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री से उरुवा ब्लाक के बढ़या बुजुर्ग की महिला मिली उसने आरोप लगाया कि पचास हजार रुपए न देने पर कुछ लोगों ने उसकी जमीन को कब्जे में ले लिया है, इस पर सीएम ने अधिकारियों को कारवाई का आदेश दिया।

भूमाफियाओं से खाली कराएं अवैध कब्जे

सीएम के सख्त निर्देशों के बाद भी जमीनी विवाद के मामले कम नहीं हो रहे हैं, इस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई किसी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करता है तो उसपर सख्त कार्रवाई करें। किसी भी दशा में भू माफिया बचने नहीं चाहिए। जनता दर्शन में मेडिकल सहायता के लिए भी काफी संख्या में लोग मौजूद थे, इस पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनसे एस्टीमेट लेकर इन्हें फंड दिलवाएं, किसी का भी धन के अभाव में इलाज न रुकने पाए।

पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर का भ्रमण किए

बता दें कि सीएम मंगलवार को ही गोरखपुर आ गए थे, बुधवार को अपने नित्य रूटीन में सुबह गुरु गोरखनाथ, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की। उसके बाद मंदिर परिसर में भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने गायों के साथ कुछ समय बिताया उन्हें गुड़-चना खिलाया इसी बीच एक मोर भी आया उसे भी गुड़ खिलाए।

पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर अर्पित किए श्रद्धांजलि

सीएम ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृहमंत्री रहे भारत रत्न, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती के अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय परिसर में पंडित पंत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पंडित पंत जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को सकारात्मक कदम उठाए। सीएम योगी ने प्रदेश सरकार और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तरफ से पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उनकी पावन स्मृतियों को नमन किया।

Published on:

10 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती के अवसर पर सीएम ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, जनता दर्शन में भू माफियाओं पर सख्ती का दिए निर्देश

