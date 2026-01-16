राजनीति ही नहीं खेल में भी सीएम योगी हैं धुरंधर…दो बार बाल पटक कर सीधे बास्केट में डाले, महिला टूर्नामेंट की हुई शुरुआत

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी ने की खेल की शुरुआत
गोरखपुर में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी क्षेत्र की अंतर-विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, उन्होंने भारत में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 से पहले, खेल प्रतियोगिताएं सरकारी एजेंडे में नहीं थीं, और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खिलाड़ी या तो देश छोड़ देते थे या निराश हो जाते थे। लेकिन 2014 के बाद से स्थिति में सुधार हुआ है।
सीएम ने कहा कि 2014 से पहले, खेलों को नजरअंदाज किया जाता था और इनकी कोई खास अहमियत नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन कर गए या निराश हो गए। लेकिन अब, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है, जो सराहनीय है। हाल ही में, पद्म श्री से सम्मानित और भारतीय बास्केटबॉल की पूर्व कप्तान प्रशांति सिंह ने 3x3 प्रारूप पर चर्चा की, जो भारतीय बास्केटबॉल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
प्रशांति ने खेल में भारत की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि 3x3 प्रारूप हमें उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का एक व्यावहारिक अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि 3x3 प्रारूप के आने से हमारे लिए यह एक अच्छा अवसर है। हम ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। हमें 3x3 प्रारूप के लिए चार खिलाड़ियों की एक टीम बनानी होगी। यदि आपके पास घरेलू स्तर पर 25 से 30 खिलाड़ियों का समूह है, तो आप विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रारूप से हम वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।
