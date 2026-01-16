16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

राजनीति ही नहीं खेल में भी सीएम योगी हैं धुरंधर…दो बार बाल पटक कर सीधे बास्केट में डाले, महिला टूर्नामेंट की हुई शुरुआत

गोरखपुर में आज मौका था CM योगी आदित्यनाथ के बास्केटबॉल खेलने का, उन्होंने खिलाड़ियों की तरह 2 बार बॉल को बास्केटबॉल कोर्ट में पटका, फिर बास्केट में उछाल दी। इसके साथ ही सीएम ने अंतर-विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 16, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी ने की खेल की शुरुआत

गोरखपुर में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी क्षेत्र की अंतर-विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, उन्होंने भारत में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 से पहले, खेल प्रतियोगिताएं सरकारी एजेंडे में नहीं थीं, और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खिलाड़ी या तो देश छोड़ देते थे या निराश हो जाते थे। लेकिन 2014 के बाद से स्थिति में सुधार हुआ है।

आज खेल भी देश में बने युवाओं का कैरियर

सीएम ने कहा कि 2014 से पहले, खेलों को नजरअंदाज किया जाता था और इनकी कोई खास अहमियत नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन कर गए या निराश हो गए। लेकिन अब, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है, जो सराहनीय है। हाल ही में, पद्म श्री से सम्मानित और भारतीय बास्केटबॉल की पूर्व कप्तान प्रशांति सिंह ने 3x3 प्रारूप पर चर्चा की, जो भारतीय बास्केटबॉल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

पद्म श्री से सम्मानित प्रशांति के फार्मूले 3x3 पर हुई चर्चा

प्रशांति ने खेल में भारत की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि 3x3 प्रारूप हमें उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का एक व्यावहारिक अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि 3x3 प्रारूप के आने से हमारे लिए यह एक अच्छा अवसर है। हम ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। हमें 3x3 प्रारूप के लिए चार खिलाड़ियों की एक टीम बनानी होगी। यदि आपके पास घरेलू स्तर पर 25 से 30 खिलाड़ियों का समूह है, तो आप विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रारूप से हम वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

यूपी में तेंदुए की गुर्राहट से डरे वनकर्मी,दरोगा पर हमला कर भागा… गांव में मची अफरा तफरी
कुशीनगर
Up news , Kushinagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 07:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / राजनीति ही नहीं खेल में भी सीएम योगी हैं धुरंधर…दो बार बाल पटक कर सीधे बास्केट में डाले, महिला टूर्नामेंट की हुई शुरुआत

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नाबालिक किशोरी लापता, सीमा विवाद में उलझी है पुलिस…तीन दिनों से नहीं लिखी जा रही है गुमशुदगी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

विवाह से जुड़ा मामला पहुंचा जनता दर्शन में, सीएम योगी ने दिया मंडलायुक्त को निर्देश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर पहुंचे चर्चित ASP अनुज चौधरी, गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाए खिचड़ी…भारत केशरी स्वर्गीय चंद्रप्रकाश को दिए श्रद्धांजलि

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

जब बच्चे की मांग सुन हंसे सीएम योगी, फिर इस अनोखी डिमांड को पूरी कर मासूम को दुलारे

Up news, cm yogi
गोरखपुर

‘रेल वन’ एप पर जनरल टिकट की बुकिंग करें…तीन प्रतिशत की छूट पाएं, रेलवे ने लांच की स्पेशल सुविधा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.