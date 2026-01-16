राजनीति ही नहीं खेल में भी सीएम योगी हैं धुरंधर…दो बार बाल पटक कर सीधे बास्केट में डाले, महिला टूर्नामेंट की हुई शुरुआत

प्रशांति ने खेल में भारत की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि 3x3 प्रारूप हमें उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का एक व्यावहारिक अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि 3x3 प्रारूप के आने से हमारे लिए यह एक अच्छा अवसर है। हम ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। हमें 3x3 प्रारूप के लिए चार खिलाड़ियों की एक टीम बनानी होगी। यदि आपके पास घरेलू स्तर पर 25 से 30 खिलाड़ियों का समूह है, तो आप विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रारूप से हम वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।