यूपी में तेंदुए की गुर्राहट से डरे वनकर्मी, हाथ से छुटा जाल, दरोगा पर हमला कर भागा… गांव में मची अफरा तफरी

इसके बाद तेंदुए ने दूसरे ग्रामीण और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट के कर्मचारी पर हमला कर दिया। फिलहाल तेंदुए की तलाश में DFO अरुण कुमार समेत लगभग 50 वनकर्मी लगे हुए हैं। खेतों में 6 जाल बिछाए गए हैं। ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौके से दूर रहें और तेंदुए को उकसाने की कोशिश न करें। डीएफओ अरुण सिंह ने बताया कि गोरखपुर जू से टीम बुलाई गई है। महराजगंज के वन विभाग की टीम भी मदद कर रही है। तेंदुआ अभी इसी क्षेत्र में है, जिसकी तलाश में टीम लगी है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।