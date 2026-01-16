16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कुशीनगर

यूपी में तेंदुए की गुर्राहट से डरे वनकर्मी, हाथ से छुटा जाल, दरोगा पर हमला कर भागा… गांव में मची अफरा तफरी

कुशीनगर में ग्रामीण गन्ना काटने के लिए जा रहे थे, तभी सबकी नजर तेंदुए पर पड़ी। तेंदुए ने झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन वह तार में फंसा था, इसलिए हमला नहीं कर पाया। ग्रामीणों ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया।

Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Jan 16, 2026

Up news , Kushinagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, जाल से निकल भागा तेंदुआ

कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा गोपाल गांव में तेंदुआ जाल से छूट पाते ही भाग निकला, इस दौरान वह एक वन दरोगा समेत चार लोगों को घायल कर दिया। बता दें कि तेंदुआ गन्ने के खेत में लगाए गए तार में फंस गया था। उसे पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम ने जाल डाला, पकड़ में आया तेंदुआ गुर्राया तो वनकर्मी घबरा गए और पकड़ ढीली पड़ गई। तेंदुआ फटे जाल से निकलकर भागा। भागते समय दरोगा, और एक वनकर्मी को भी घायल कर दिया।

तेंदुए की तलाश में लगी वन कर्मियों की फौज, जल्द ही होगा कैद

इसके बाद तेंदुए ने दूसरे ग्रामीण और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट के कर्मचारी पर हमला कर दिया। फिलहाल तेंदुए की तलाश में DFO अरुण कुमार समेत लगभग 50 वनकर्मी लगे हुए हैं। खेतों में 6 जाल बिछाए गए हैं। ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौके से दूर रहें और तेंदुए को उकसाने की कोशिश न करें। डीएफओ अरुण सिंह ने बताया कि गोरखपुर जू से टीम बुलाई गई है। महराजगंज के वन विभाग की टीम भी मदद कर रही है। तेंदुआ अभी इसी क्षेत्र में है, जिसकी तलाश में टीम लगी है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

आरोप...फटा जाल लेकर पहुंचे वनकर्मी

वन विभाग की लापरवाही की वजह से तेंदुआ जाल से निकलकर भागा। वन विभाग फटा हुआ जाल लेकर तेंदुए को पकड़ने आई थी। तेंदुए को पकड़ने के बाद जो जाल फटा था, उसी रास्ते से तेंदुआ लोगों पर

Published on:

16 Jan 2026 04:32 pm

