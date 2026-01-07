सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, भीषण शीतलहर में निराश्रितों का ख्याल रखें…माह भर में तीसरी बार रैन बसेरों का निरीक्षण

बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे कर पहुंचे, उस दौरान उन्होंने दो अस्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की पड़ताल की। इस अवसर पर उन्होंने जरूरतमंदों में कंबल व भोजन का भी वितरण किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में, फुटपाथ पर न सोए। उसे रैन बसेरों में उचित व्यवस्था के साथ रहने का ठौर दिया जाए। भीषण शीतलहर से बचाने के लिए सभी जिलों में जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि दी गई है।