सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, भीषण शीतलहर में निराश्रितों का ख्याल रखें…माह भर में तीसरी बार रैन बसेरों का निरीक्षण

फोटो सोर्स: पत्रिका, कंबल वितरित करते सीएम
बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे कर पहुंचे, उस दौरान उन्होंने दो अस्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की पड़ताल की। इस अवसर पर उन्होंने जरूरतमंदों में कंबल व भोजन का भी वितरण किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में, फुटपाथ पर न सोए। उसे रैन बसेरों में उचित व्यवस्था के साथ रहने का ठौर दिया जाए। भीषण शीतलहर से बचाने के लिए सभी जिलों में जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि दी गई है।
मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि इस भीषण शीतलहर के मौसम में प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिला प्रशासन को व्यापक पैमाने पर रन रैन बसेरों का संचालन करने, जरूरतमंदों में कंबल व ऊनी वस्त्रो का वितरण करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी बुधवार को एक माह के भीतर तीसरी बार गोरखपुर में फील्ड में उतरे।
सीएम ने बताया कि गोरखपुर महानगर में 19 रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं, जिनमें एक हजार जरूरतमंद या फुटपाथ-पटरियों पर सोने को मजबूर लोगों के रहने के लिए अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई है। सभी रैन बसेरे सुरक्षित हैं और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहे हैं। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। सीएम ने स्वयंसेवी संगठनों और धर्मार्थ संस्थाओं से भी अपील की है कि वे भीषण शीतलहर में लोगों की सहायता के लिए आगे आएं।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग