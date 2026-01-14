मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने विशेष कलेंडर का किया विमोचन, जाने क्यों सुर्खियों में हैं इसमें दी गई जानकारियां

नगर निगम का उद्देश्य इस कैलेंडर के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा जन-भागीदारी को बढ़ावा देते हुए गोरखपुर को एक आदर्श, स्वच्छ एवं आधुनिक नगर के रूप में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है। यह कैलेंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 की थीम “स्वच्छता की एक पहल – बढ़ाये हाथ, करें सफाई साथ” से जुड़कर आमजन में स्वच्छता के प्रति चेतना और सहभागिता को और मजबूत करेगा।