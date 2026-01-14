14 जनवरी 2026,

बुधवार

गोरखपुर

मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने विशेष कलेंडर का किया विमोचन, जाने क्यों सुर्खियों में हैं इसमें दी गई जानकारियां

सीएम योगी ने बुधवार को गोरखपुर नगर निगम के 'वार्षिक स्वच्छता कैलेंडर 2026' का विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम योगी को 'वेस्ट टू वंडर–कबाड़ से जुगाड़' की भावना के तहत निर्मित चरखा भेंट किया गया. जो स्वच्छता, नवाचार आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 14, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गोरखपुर नगर निगम द्वारा प्रकाशित ‘वार्षिक स्वच्छता कैलेंडर–2026’ का भव्य विमोचन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, सम्मानित पार्षदगण, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गौरवशाली उपलब्धियों को दर्शाया गया

नगर निगम द्वारा जारी यह कैलेंडर मात्र तिथियों का संग्रह नहीं, बल्कि गोरखपुर के स्वच्छता अभियान की उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 में प्राप्त 5-स्टार रेटिंग तथा ‘सफाई मित्र सुरक्षित शहर’ श्रेणी में देश के शीर्ष तीन शहरों में स्थान जैसी गौरवशाली उपलब्धियों को प्रमुखता से दर्शाया गया है।

निगम की कई योजनाओं का प्रस्तुतिकरण

कैलेंडर में शहर के सतत विकास को ध्यान में रखते हुए अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर, तथा राप्ती नदी के संरक्षण हेतु फाइटोरेमेडिएशन जैसी आधुनिक तकनीकों का विवरण शामिल किया गया है। इसके साथ ही ‘वेस्ट टू वंडर’, लिगेसी वेस्ट निस्तारण, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को भी विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

कैलेंडर के माध्यम से नागरिकों को किया जाएगा जागरूक

नगर निगम का उद्देश्य इस कैलेंडर के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा जन-भागीदारी को बढ़ावा देते हुए गोरखपुर को एक आदर्श, स्वच्छ एवं आधुनिक नगर के रूप में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है। यह कैलेंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 की थीम “स्वच्छता की एक पहल – बढ़ाये हाथ, करें सफाई साथ” से जुड़कर आमजन में स्वच्छता के प्रति चेतना और सहभागिता को और मजबूत करेगा।

Published on:

14 Jan 2026 10:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने विशेष कलेंडर का किया विमोचन, जाने क्यों सुर्खियों में हैं इसमें दी गई जानकारियां

