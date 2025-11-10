यूपी के सभी स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ का गायन होगा अनिवार्य, योगी बोले-जिन्ना पैदा न होने पाए, दफन कर देना

सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा जो सरदार पटेल की जयंती कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। ये उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है। जो भी क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे अलगाववादी ताकतों को बढ़ाने का दुस्साहस करते हैं। जो जाति, क्षेत्र के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, उन्हें पहचानें।सीएम ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाने लगा है।