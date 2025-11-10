Patrika LogoSwitch to English

यूपी के सभी स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ का गायन होगा अनिवार्य, योगी बोले-जिन्ना पैदा न होने पाए, दफन कर देना

सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मतिथि पर एकता यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। मुख्यमंत्री पहुंचे तो नगर निगम मुख्य द्वार से लेकर काली मंदिर स्थित पटेल चौक तक दोनों ओर खड़े लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभूतपूर्व स्वागत किया।

गोरखपुर

anoop shukla

Nov 10, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, एकता यात्रा में हजारों की भीड़ के साथ सीएम योगी

सोमवार को गोरखपुर में एकता यात्रा निकाली गई जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, इस दौरान सीएम हजारों की भीड़ के साथ दो किमी पैदल चले। सीएम ने कहा कि आज जब वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम शुरू हुए तो विपक्षियों में बौखलाहट शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम् अनिवार्य करने का ऐलान किया है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में "वंदे मातरम" राष्ट्रगीत को अनिवार्य करेंगे।

जिन्ना को सम्मान देने वालों को पहचानना होगा

सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा जो सरदार पटेल की जयंती कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। ये उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है। जो भी क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे अलगाववादी ताकतों को बढ़ाने का दुस्साहस करते हैं। जो जाति, क्षेत्र के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, उन्हें पहचानें।सीएम ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाने लगा है।

हर विधानसभा से निकलेगी 10 किमी पैदल यात्रा

भारतीय महापुरुषों के अपमान कर यह दूसरा जिन्ना पैदा करने की लगातार साजिश कर रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि भारत के अंदर कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए। जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो उसे दफन करके रख देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ये एकता पदयात्रा लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर निकाली जा रही है। 25 नवंबर तक प्रदेशभर में आयोजन होंगे। हर विधानसभा में 10 किमी की यात्रा निकाली जाएगी।

सीएम योगी दो किमी तक पैदल चलते हुए यात्रा में लिए हिस्सा

सोमवार को सीएम योगी ने टाउनहाल स्थित महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा शुरू की। पूरी यात्रा में देशभक्ति नारे गूंजे। योगी पर लोगों ने पुष्पवर्षा की। गोलघर काली मंदिर तक 2 किमी योगी पैदल आए। यहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला चढ़ा कर श्रद्धांजलि देकर सीएम यात्रा से निकल गए, यात्रा फिर आगे बढ़ते हुए लगभग दस किमी की दूरी तय कर गीता वाटिका पर खत्म हुई।

Updated on:

10 Nov 2025 01:11 pm

Published on:

10 Nov 2025 12:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / यूपी के सभी स्कूलों में 'वंदे मातरम्' का गायन होगा अनिवार्य, योगी बोले-जिन्ना पैदा न होने पाए, दफन कर देना

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जनता दर्शन में जन समस्याओं के निस्तारण का दिए निर्देश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सोमवार को बदला रहेगा ट्रैफिक सिस्टम…बीजेपी की एकता यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ

Up news ,gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में उग्र भीड़ का पुलिस चौकी पर हमला, तोड़फोड़…दरोगा घायल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

फैमिली आईडी कार्य में लापरवाही पर एडीएम सिटी ने लगाई फटकार, पर्यटन भवन में अधिशासी अधिकारियों के साथ किए समीक्षा बैठक

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएमओ ने सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, एम्बुलेंस में उपलब्ध दवाओं, सुविधाओं और रिकॉर्ड आदि की किए जांच

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
