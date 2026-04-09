बिरयानी में निकला काकरोच, रेस्टोरेंट में हंगामा…जांच के बाद रेस्टोरेंट हुआ बंद

जैसे ही ग्राहकों ने बिरयानी में काकरोच दिखते ही टेबल पर मौजूद लोगों ने हंगामे करते हुए होटल मैनेजर से शिकायत की। इस मामले में रेस्टोरेंट के मैनेजर दिलीप कुमार ने कहा- हम लोग साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। यह पता नहीं कहां से गलती से आ गया। समझ नहीं आ रहा कि कैसे खाने में कॉकरोच निकल आया। घटना की जानकारी मिलते ही खाद्य विभाग की टीम होटल पहुंची और जांच शुरू की। इस दौरान काकरोच मिले खाने का सैंपल लिया गया।