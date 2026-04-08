विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं स्वास्थ्य कार्ड अभियान का भव्य आयोजन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक वैश्विक अभियान है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रोकथाम एवं समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं पर बल देता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति सजगता और नियमित जांच को अपनाकर ही हम एक सशक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।साथ ही विज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति विश्वविद्यालय के प्रयासों और प्रतिबद्धता पर भी बल दिया।