7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में नौ अपराधी ‘दुराचारी’ घोषित, खोली गई ‘बी’ हिस्ट्रीशीट…लगातार रखी जाएगी निगरानी

गोरखपुर में अपराधियों पर लगातार कारवाई जारी है, SSP के निर्देशन मे जनपद के विभिन्न थानो के अपराधियों को दुराचारी घोषित करते हुए उनके आपराधिक इतिहास के अनुरूप "बी" हिस्ट्रीशीट खोली गयी।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Apr 07, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, SSP गोरखपुर

SSP गोरखपुर डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देशन में क्राइम कंट्रोल की दिशा में सख्त कदम उठाते हुए विभिन्न थानों के 9 कुख्यात अपराधियों को ‘दुराचारी’ घोषित कर उनकी ‘बी’ हिस्ट्रीशीट खोल दी है। पुलिस द्वारा यह कार्रवाई उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए की गई है, जिससे उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा सके।

जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने की करवाई

पुलिस के अनुसार थाना रामगढ़ताल क्षेत्र के इन्द्राशन निषाद एवं सोनू निषाद उर्फ शिवकुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, बलवा, धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार थाना बड़हलगंज के पंकज शाही पर धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में कार्रवाई हो चुकी है।

थाना सिकरीगंज क्षेत्र के सर्वेश चौबे एवं घीरज उर्फ आदित्य ठठेरा के खिलाफ भी मारपीट, चोरी एवं अन्य गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं थाना उरूवा बाजार के हैप्पी उर्फ सोनू, अंकुश उर्फ परमहंस उर्फ प्रभुनाथ एवं सतीश यादव पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा थाना गोरखनाथ क्षेत्र के फरहान अंसारी उर्फ छोटू पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ‘बी’ हिस्ट्रीशीट खोलने के बाद इन अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाएगी और किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SSP ने स्पष्ट किया कि जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें

उन्नाव‌ में बिना जांच बने आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन भी फर्जी, जमानत में लगाने के बाद हुआ खुलासा
उन्नाव
फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 09:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में नौ अपराधी ‘दुराचारी’ घोषित, खोली गई ‘बी’ हिस्ट्रीशीट…लगातार रखी जाएगी निगरानी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या मिल पाएगा मृत शिक्षक को न्याय… फरार BSA अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर, सत्ता का संरक्षण या कुछ और ?

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

DDU विश्वविद्यालय में छात्र ने परीक्षा नियंत्रक को धमकाया, बोला…तुम्हारे बाप की ? टुकड़े टुकड़े गैंग से भी है छात्र का नाता

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर भव्य ध्वजारोहण, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय बोले…यह राष्ट्रसेवा, त्याग और समर्पण की एक सतत यात्रा का उत्सव है

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएम योगी का बड़ा ऐलान…प्रदेश भर में बाबा साहब की प्रतिमा पर लगेगा छत्र, जयंती पर होंगे भव्य कार्यक्रम

Up news, cm yogi
गोरखपुर

भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी…बोले, राष्ट्रवादी परिवार आज विशाल वटवृक्ष बन चुका है

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.