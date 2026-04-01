गोरखपुर में नौ अपराधी ‘दुराचारी’ घोषित, खोली गई ‘बी’ हिस्ट्रीशीट…लगातार रखी जाएगी निगरानी

थाना सिकरीगंज क्षेत्र के सर्वेश चौबे एवं घीरज उर्फ आदित्य ठठेरा के खिलाफ भी मारपीट, चोरी एवं अन्य गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं थाना उरूवा बाजार के हैप्पी उर्फ सोनू, अंकुश उर्फ परमहंस उर्फ प्रभुनाथ एवं सतीश यादव पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा थाना गोरखनाथ क्षेत्र के फरहान अंसारी उर्फ छोटू पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं।