यूपी में बड़ा हादसा टला, ट्रेलर से भिड़ी तेज रफ्तार बस…महिला शिक्षक समेत छह लोग घायल

दुर्घटना के बाद भारी भीड़ जुट गई और घायलों को बस से निकालने में लग गई। घायल शिक्षिका को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, बाकी यात्री को गंभीर चोट न लगने से वो अपने घर चले गए। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक सड़क पर बस खड़ी रहने से यातायात बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को किनारे कराकर आवागमन बहाल कराया। पुलिस ने बस और ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है।