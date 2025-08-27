NIA अधिकारी बन बुजुर्ग शिक्षक को किया डिजिटल अरेस्ट, आतंकियों का मददगार बता कर 14 लाख की ठगी

फोन करने वाले ने धमकी भरे लहजे में बोला कि तुम्हारी जांच की जाएगी, बुजुर्ग जब बोले कि यह गलत है। इतना सुनते ही कॉल करने वाला उन्हें डांटने लगा और बोला कि तुम्हारे खिलाफ सारे साबित मौजूद हैं। इतना सुनते ही पीड़ित के होश उड़ गए, बाद में कॉल करने वाले ने बोला कि तुम्हे बचना है तो PNB बैंक के इस खाते में 14 लाख रुपए जमा कर दो। बुजुर्ग के अगले दिन 28 जुलाई को बैंक जाकर 14 लाख रुपये मोज बेनीवाल नाम के बैंक खाते में जमा करवा दिए।