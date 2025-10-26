छठ पूजा की तैयारियों को लेकर आपदा विभाग अलर्ट…एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आपदा मित्र टीमें तैनात, माइक्रो प्लान तैयार

छठ पर्व को सकुशल एवं सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देशन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने संपूर्ण व्यवस्था के लिए विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार किया है, जिसके तहत राहत एवं बचाव एजेंसियों की तैनाती विभिन्न घाटों और ताल-पोखरों पर की गई है।