नशे में धुत स्कॉर्पियो सवारों ने पांच को रौंदा…दो की मौत, गाड़ी में तोड़फोड़, घंटों चला हंगामा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताता कि हादसा रात लगभग आठ बजे के करीब हुआ जब रामपुर चौराहे के पास सड़क किनारे एक दुकान के पास काफी लोग खड़े थे। इस दौरान एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आई और पहले सड़क किनारे गुमटी पर टक्कर मारी, इसके बाद आस-पास खड़े आधा दर्जन के करीब लोगों को कुचल दी। घटना के बाद पूरी तरह अफरातफरी का माहौल हो गया। आस-पास के लोग दौड़कर पहुंचे। घायल लोगों को एम्स थाना पुलिस की मदद से एम्स भिजवाया। जहां पर दो लोगों की मौत हाे गई। 4 गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है।