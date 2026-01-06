नशे में धुत स्कॉर्पियो सवारों ने पांच को रौंदा…दो की मौत, गाड़ी में तोड़फोड़, घंटों चला हंगामा

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, स्कॉर्पियो ने पांच को रौंदा
मंगलवार की देर शाम जिले के एम्स थानाक्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां सिक्टौर के पास रामपुर चौराहे पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सड़क के किनारे मौजूद कई लोगों को रौंद डाला, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं और दो लोगों की मौत हो गई है।
सड़क हादसे के बाद रामपुर चौराहे पर चीख पुकार मच गई, सभी लोग दुर्घटना स्थल को ओर दौड़े और घायलों को एम्स पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा कि मृतक में एक राहगीर और स्कॉर्पियो चालक शामिल है। मृतक की पहचान झीनक और अमर के रूप में हुई। घायलों में दो किशोर हिमांशु और प्रिंस हैं, डॉक्टरों ने घायलों की हालत भी गंभीर बताई है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताता कि हादसा रात लगभग आठ बजे के करीब हुआ जब रामपुर चौराहे के पास सड़क किनारे एक दुकान के पास काफी लोग खड़े थे। इस दौरान एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आई और पहले सड़क किनारे गुमटी पर टक्कर मारी, इसके बाद आस-पास खड़े आधा दर्जन के करीब लोगों को कुचल दी। घटना के बाद पूरी तरह अफरातफरी का माहौल हो गया। आस-पास के लोग दौड़कर पहुंचे। घायल लोगों को एम्स थाना पुलिस की मदद से एम्स भिजवाया। जहां पर दो लोगों की मौत हाे गई। 4 गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है।
हादसे के बाद क्रुद्ध भीड़ ने स्कॉर्पियो सवार एक युवक की पिटाई कर उसे कमरे में उसे बंद कर दिया। नाराज लोगों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर सड़क पर ही पलट दिया है। गाड़ी में दो लोग सवार थे, उन्हें भी काफी चोट आई है। स्कॉर्पियो में शराब की बोतल और गिलास मिले हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा नशे में ड्राइव करने की वजह से हो सकता है। CO कैंट योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। घायलों को एम्स में इलाज चल रहा है।
