6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

उन्नाव

लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो लड़कियों का नागिन डांस, काजल और उसकी दोस्त पर मुकदमा दर्ज

Two girls perform 'Naagin dance' in freezing cold उन्नाव में कड़ाके की ठंड में दो लड़कियों के नागिन डांस सहित तीन वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दो भोजपुरी गाने हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवतियों की तलाश कर रही है। ‌

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Jan 06, 2026

हाईवे पर नागिन डांस (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस)

उन्नाव में घने कोहरे के बीच जींस और टॉप में दो लड़कियों का नागिन डांस सामने आया है। बीच सड़क पर भोजपुरी गाने पर डांस करती दो लड़कियों को ठंड का भी असर नहीं पड़ रहा है। वे घने कोहरे के बीच सड़क पर उछल-कूद मचा रही हैं और बीच सड़क पर लेट कर पोज दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और उन्होंने जांच शुरू की। सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामला कानपुर-लखनऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग का है। नागिन डांस कर रही लड़कियों में से एक की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश की जा रही है। बीएनएस की संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

रील कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग का

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें दो युवतियां नागिन डांस कर रही हैं और बीच सड़क पर झूम रही हैं। इस दौरान यातायात पूरी तरह से बंद है और घना कोहरा भी छाया हुआ है। ‌एक के बाद एक दोनों युवतियों ने तीन वीडियो बनाए, जिनमें से दो 22 सेकंड का है और एक 26 सेकंड का है। इनमें दो भोजपुरी गानों पर आधारित डांस हैं। ‌

सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना

वीडियो सामने आने के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने जांच की। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गदन खेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का बताया गया है, जिसकी जांच चौकी इंचार्ज रवि शंकर मिश्र ने की। जांच में पाया गया कि दोनों लड़कियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह कार्य किया है। जिससे कोई अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना भी हो सकती थी। डांस करने वाली लड़कियों में से एक की पहचान काजल निवासी अंबेडकर नगर कॉलोनी, गदन खेड़ा बाईपास के रूप में हुई है। दूसरी काजल की दोस्त है। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़कियों की तलाश की जा रही है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 09:42 pm

Published on:

06 Jan 2026 09:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो लड़कियों का नागिन डांस, काजल और उसकी दोस्त पर मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

10वीं फेल यूट्यूबर की जब्त हुई लैंडरोवर और BMW, दुबई में भी है अकूत संपत्ति!

उन्नाव

रात 3 बजे तक इंतजार करती रही दुल्हन, नहीं आया पति तो उठाया खौफनाक कदम, सुबह पत्नी फंदे से लटकी मिली

मंथ एनिवर्सरी पर महिला की मौत
उन्नाव

लालच वाली प्रार्थना सभा: हिंदू संगठनों में रोष, 10 नामजद सहित 60 पर मुकदमा, लगे आरोप

दोनों पक्षों में हुई बहस (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर मामला: सदर विधायक बोले- सच जल्द सामने आएगा

कंबल का वितरण करते सदर विधायक (फोटो सोर्स- 'X' सदर विधायक)
उन्नाव

LIC Single Premium Policy: 25 साल की उम्र में जमा करें 99 हजार 6 सौ रुपए, 25 साल में पाए 5 लाख 30 हजार

एलआईसी सिंगल प्रीमियम प्लान (फोटो सोर्स- एलआईसी)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.