लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो लड़कियों का नागिन डांस, काजल और उसकी दोस्त पर मुकदमा दर्ज

उन्नाव में घने कोहरे के बीच जींस और टॉप में दो लड़कियों का नागिन डांस सामने आया है। बीच सड़क पर भोजपुरी गाने पर डांस करती दो लड़कियों को ठंड का भी असर नहीं पड़ रहा है। वे घने कोहरे के बीच सड़क पर उछल-कूद मचा रही हैं और बीच सड़क पर लेट कर पोज दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और उन्होंने जांच शुरू की। सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामला कानपुर-लखनऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग का है। नागिन डांस कर रही लड़कियों में से एक की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश की जा रही है। बीएनएस की संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।