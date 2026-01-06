लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो लड़कियों का नागिन डांस, काजल और उसकी दोस्त पर मुकदमा दर्ज

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस)
उन्नाव में घने कोहरे के बीच जींस और टॉप में दो लड़कियों का नागिन डांस सामने आया है। बीच सड़क पर भोजपुरी गाने पर डांस करती दो लड़कियों को ठंड का भी असर नहीं पड़ रहा है। वे घने कोहरे के बीच सड़क पर उछल-कूद मचा रही हैं और बीच सड़क पर लेट कर पोज दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और उन्होंने जांच शुरू की। सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामला कानपुर-लखनऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग का है। नागिन डांस कर रही लड़कियों में से एक की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश की जा रही है। बीएनएस की संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें दो युवतियां नागिन डांस कर रही हैं और बीच सड़क पर झूम रही हैं। इस दौरान यातायात पूरी तरह से बंद है और घना कोहरा भी छाया हुआ है। एक के बाद एक दोनों युवतियों ने तीन वीडियो बनाए, जिनमें से दो 22 सेकंड का है और एक 26 सेकंड का है। इनमें दो भोजपुरी गानों पर आधारित डांस हैं।
वीडियो सामने आने के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने जांच की। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गदन खेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का बताया गया है, जिसकी जांच चौकी इंचार्ज रवि शंकर मिश्र ने की। जांच में पाया गया कि दोनों लड़कियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह कार्य किया है। जिससे कोई अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना भी हो सकती थी। डांस करने वाली लड़कियों में से एक की पहचान काजल निवासी अंबेडकर नगर कॉलोनी, गदन खेड़ा बाईपास के रूप में हुई है। दूसरी काजल की दोस्त है। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़कियों की तलाश की जा रही है।
