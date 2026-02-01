गोरखपुर में वन दारोगा पर हमला, वन विभाग के संरक्षित पेड़ के नुकसान का विरोध करने पर दबंगों ने पीटा

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, वन दारोगा पर हमला
गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट पर वन दरोगा आशुतोष तिवारी और उनकी टीम पर दबंगों ने हमला कर घायल कर दिया।
जानकारी के मुताबिक वन दरोगा आशुतोष तिवारी अपनी टीम के साथ पौधों की सुरक्षा के लिए मौके पर गए थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया और मारपीट की, वनकर्मी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, लिंक एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट के समीप पिछले वर्ष प्रदेश के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भव्य वृक्षारोपण किया गया था। इन पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी वन विभाग की है।
गुरुवार को वन दरोगा आशुतोष तिवारी अपनी टीम के साथ पौधों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आरोप है कि गीडा थाना क्षेत्र के छपिया निवासी एक व्यक्ति जानबूझकर अपनी गाय और भैंसों को संरक्षित पौधों के बीच चरा रहा था।
बार बार मना करने पर भी जब वह नहीं माना तो वन दरोगा ने पौधों को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए पशुओं को वहां से हटाने के लिए कहा, इतना कहते ही मनबढ़ नाराज हो गया और गालियां देने लगा और वापस चला गया।
इस घटना के थोड़ी देर बाद मनबढ़ लगभग 20-22 लोगों के साथ वापस आया और वन कर्मियों को घेर लिया। जब वन दरोगा आशुतोष तिवारी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें बुरी तरह पीटकर घायल कर दिये और फरार हो गये।
घायल वन दरोगा ने खजनी थाना पहुंचकर लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कारवाई की मांग की है। इस बीच वन दारोगा पर हमले की खबर फैलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया।
SP साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि पुलिस पूरी घटना की सघन जांच कर रही है और शांति व्यवस्था भंग करने वाले व सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले मनबढ़ों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
