गोरखपुर

खिचड़ी चढ़ाने जाना हुआ आसान… दस फेरे मे चलेगी खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन

गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी चढ़ाने जाने वाले श्रद्धालुओं को पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। रेलवे प्रशासन दस दिनों तक खिचड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 12, 2026

Up news , gorakhnath Mandir

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, NE रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन

मकर संक्रांति पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से नौतनवा के बीच 13 से 23 जनवरी तक दस फेरा में अनारक्षित खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

CPRO, पूर्वोत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05016/05015 नंबर की नौतनवा-गोरखपुर-नौतनवा अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन नौतनवा से 13 से 22 जनवरी तक तथा गोरखपुर से 14 से 23 जनवरी तक चलाई जाएगी। इस ट्रेन में डेमू ट्रेन के आठ कोच लगाए जाएंगे।

05016 नंबर की नौतनवा-गोरखपुर मेला स्पेशल नौतनवा से रात 08:50 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन लक्ष्मीपुर, पुरन्दरपुर, आनन्दनगर, कैम्पियरगंज, रामचौरा हाल्ट, महावनखोर, पीपीगंज , जंगल कौड़िया और मानीराम समेत छोटे-बड़े सभी स्टेशनों पर रुकते हुए रात 12:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

05015 गोरखपुर-नौतनवा मेला स्पेशल गोरखपुर से भोर में 02:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन नकहा जंगल, मानीराम, नकहा जंगल, पीपीगंज, कैंपियरगंज, आनन्दनगर ओर लक्ष्मीपुर होते हुए सुबह 05:15 बजे नौतनवा पहुंचेगी।

सुविधा के लिए खोला गया होल्डिंग एरिया

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नकहा जंगल स्टेशन पर होल्डिंग एरिया खोल दिया गया है। 13 जनवरी से 24 घंटे के लिए एक जनरल टिकट काउंटर भी खुल जाएगा। यात्रियों के सहयोग के लिए मे आइ हेल्प यू डेस्क और मेडिकल बूथ खोला गया है। स्टेशन पर बिजली, पानी व प्रसाधन केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यात्रियों के सहयोग व सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रेलकर्मियों व सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / खिचड़ी चढ़ाने जाना हुआ आसान… दस फेरे मे चलेगी खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

