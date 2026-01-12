खिचड़ी चढ़ाने जाना हुआ आसान… दस फेरे मे चलेगी खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, NE रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन
मकर संक्रांति पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से नौतनवा के बीच 13 से 23 जनवरी तक दस फेरा में अनारक्षित खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05016/05015 नंबर की नौतनवा-गोरखपुर-नौतनवा अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन नौतनवा से 13 से 22 जनवरी तक तथा गोरखपुर से 14 से 23 जनवरी तक चलाई जाएगी। इस ट्रेन में डेमू ट्रेन के आठ कोच लगाए जाएंगे।
05016 नंबर की नौतनवा-गोरखपुर मेला स्पेशल नौतनवा से रात 08:50 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन लक्ष्मीपुर, पुरन्दरपुर, आनन्दनगर, कैम्पियरगंज, रामचौरा हाल्ट, महावनखोर, पीपीगंज , जंगल कौड़िया और मानीराम समेत छोटे-बड़े सभी स्टेशनों पर रुकते हुए रात 12:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
05015 गोरखपुर-नौतनवा मेला स्पेशल गोरखपुर से भोर में 02:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन नकहा जंगल, मानीराम, नकहा जंगल, पीपीगंज, कैंपियरगंज, आनन्दनगर ओर लक्ष्मीपुर होते हुए सुबह 05:15 बजे नौतनवा पहुंचेगी।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नकहा जंगल स्टेशन पर होल्डिंग एरिया खोल दिया गया है। 13 जनवरी से 24 घंटे के लिए एक जनरल टिकट काउंटर भी खुल जाएगा। यात्रियों के सहयोग के लिए मे आइ हेल्प यू डेस्क और मेडिकल बूथ खोला गया है। स्टेशन पर बिजली, पानी व प्रसाधन केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यात्रियों के सहयोग व सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रेलकर्मियों व सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है।
