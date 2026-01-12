खिचड़ी चढ़ाने जाना हुआ आसान… दस फेरे मे चलेगी खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नकहा जंगल स्टेशन पर होल्डिंग एरिया खोल दिया गया है। 13 जनवरी से 24 घंटे के लिए एक जनरल टिकट काउंटर भी खुल जाएगा। यात्रियों के सहयोग के लिए मे आइ हेल्प यू डेस्क और मेडिकल बूथ खोला गया है। स्टेशन पर बिजली, पानी व प्रसाधन केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यात्रियों के सहयोग व सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रेलकर्मियों व सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है।