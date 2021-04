Gold Price Today : 01 अप्रैल 2021 को गोरखपुर में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

पत्रिका न्यज नेटवर्क गोरखपुर.

Gold Rate In Gorakhpur: गोरखपुर में गुरुवार एक अप्रैल, 2021 को 24 कैरेट सोने की कीमत 47,730 रुपये per 10 gram है जो कल बुधवार 31 मार्च के बराबर है। रेट में कोई बदलाव नहीं हआ। बुधवार को गोरखपुर में 218 रुपये की गिरावट के बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 47,730 रुपये per 10 gram थी। इसी तरह आज 22 कैरेट सोने की कीमत 42,630 रुपये per 10 gram है, जो 31 मार्च को भी 42,630रुपये per 10 gram थी।



Gold Rate In Gorakhpur के सर्राफा बाजार में हर दिन Gold Rates में उतार चढ़ाव होता है। गाुरखपुर में 10 दिन पहले 22 मार्च को 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 45,583 रुपये per 10 gram और 22 कैरेट सोने की कीमत 43,413 रुपये per 10 gram थी। सोने में निवेश केा हमेशा से ही फायदे का सौदा माना जाता है। होली का त्योहार बीत जाने के बाद भी सोने में गिरावट का दौर जारी है। इस मौके का फायदा उठाते हुए ग्राहकों में सोने की खरीदारी का रुझान बढ़ रहा है। वर्तमान समय में सोने में निवेश के भी कई विकल्प हैं। फिजिकल गोल्ड, साॅवरेन गोल्ड बाॅन्ड, पेपर बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ आदि में के जरिये भी सोने में निवेश किया जा सकता है।





Today (01 April 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Gorakhpur (INR)

Weight (in Gram) 24 Carat Gold Today 1 gram 4,473 8 gram 35784 10 gram 44,730 100 gram 4,47,300



Today (01 April 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Gorakhpur (INR)

Weight (in Gram) 22 Carat Gold Today 1 gram 4,100 8 gram 32800 10 gram 41,000 100 gram 4,10,000



22 and 24 Carat Gold Price in Gorakhpur (INR) last 10 days