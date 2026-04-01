10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि, 1.27 करोड़ मूल्य के गायब मोबाइलों की हुई बरामदगी…धारकों के खिले चेहरे

गोरखपुर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से लगभग तीन सौ लोगों के गायब हुए मोबाइल की बरामदगी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आज इन मोबाइलों को उनके उपभोक्ताओं को SP सिटी ने वितरित किया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Apr 10, 2026

Up news, gorakhpur police

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, बरामद मोबाइल

गोरखपुर पुलिस ने जिले के कई थाना क्षेत्र में खोए हुए 852 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 27 लाख 78 हजार 4 सौ 17 रुपए है। इन मोबाइलों की बरामदगी में CEIR टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सेंट्रल एक्यूपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की टीम ने कामयाबी हासिल की। टीम ने गायब मोबाइल में लगे सिम को ट्रैस करके डिटेल निकाला और लोकेशन ट्रैक कर खोज निकाला। SP सिटी निमिष पाटिल ने आज पुलिस लाइन में मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया।

CEIR पोर्टल से मिली गायब मोबाइलों की जानकारी

SP सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में CEIR पोर्टल पर हुए रजिस्ट्रेशन और विभिन्न थानों में मिली शिकायत के बाद सीसीटीएनएस सेल की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी।पोर्टल पर डाले गए ट्रैसिबिलिटी डिटेल्स के आधार पर टीम ने खोये हुए मोबाइल में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड का डिटेल निकाला और लोकेशन ट्रेस कर फोन का पता लगाया। टीम की लगातार कारवाई के बाद कुल 852 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 27 लाख 78 हजार 4 सौ 17 रुपए है।

गोरखपुर पुलिस ने अब तक साढ़े चार करोड़ कीमत के मोबाइल किया बरामद

SP सिटी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से जब से इस पोर्टल की शुरुआत की गई है तबसे गोरखपुर पुलिस ने कुल 2,637 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया है। जिसकी कुल अनुमानित कीमत 4,49,35,584 है। SP सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गायब हो जाता है तो उसकी यूनिक आईडी CEIR पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। नजदीक थाने पर इसकी सूचना दें।

यूनिक आईडी CEIR पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद अगर कोई वह डिवाइस इस्तेमाल करता है तो तुरंत उसका अलर्ट थाने पर पहुंच जाता है। जिसकी मदद से ट्रेस करके ढूंढ निकलेगी और वापस मंगवा कर स्वामी को सौंप दिया जाएगा।

थानावार बरामद मोबाइल

पूरी जानकारी के मुताबिक कैंट-227, पिपराइच-79, बड़हलगंज-76, गोला-59, गोरखनाथ -52, शाहपुर -49, चिलुआताल-41, रामगढताल -35, राजघाट-29, बासगांव-22, खोराबार-21, झंगहा-21, हरपुर बुदहट-18, तिवारीपुर-17सहजनवा-14 16.कोतवाली-12 17.कैम्पियरगंज-13 18.गगहा-11 19.गीडा-12 20.बेलीपार-11 21.एम्स-8 22.सिकरीगंज-7 23.गुलरिहा-6 24.खजनी-5 25.पीपीगंज-4 26.उरूवा बाजार-3 कुल -852

ये भी पढ़ें

निर्माणाधीन पांटून पुल बना मथुरा हादसे की वजह, 10 लोगों की मौत, पंजाब से आए थे श्रद्धालु
मथुरा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 07:46 pm

Published on:

10 Apr 2026 07:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि, 1.27 करोड़ मूल्य के गायब मोबाइलों की हुई बरामदगी…धारकों के खिले चेहरे

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुझे दूसरे से शादी नहीं करनी…प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने थाने में खाया जहर, मचा हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर के दस मुख्य स्पॉट पर रूट मार्शल तैनात…SSP बोले, जनता को मिलेगी राहत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

GM पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर-मऊ रेलखंड का ताबड़तोड़ निरीक्षण, ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ योजना का दिए बढ़ावा

Up news, NER
गोरखपुर

बिरयानी में निकला काकरोच, रेस्टोरेंट में हंगामा…जांच के बाद रेस्टोरेंट हुआ बंद

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

4 महीने पहले किया किडनैप, अलग-अलग होटलों में 9वीं की छात्रा के साथ किया रेप, 10 आरोपी गिरफ्तार

rape: फाइल फोटो पत्रिका
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.