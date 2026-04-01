गोरखपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि, 1.27 करोड़ मूल्य के गायब मोबाइलों की हुई बरामदगी…धारकों के खिले चेहरे

गोरखपुर पुलिस ने जिले के कई थाना क्षेत्र में खोए हुए 852 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 27 लाख 78 हजार 4 सौ 17 रुपए है। इन मोबाइलों की बरामदगी में CEIR टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सेंट्रल एक्यूपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की टीम ने कामयाबी हासिल की। टीम ने गायब मोबाइल में लगे सिम को ट्रैस करके डिटेल निकाला और लोकेशन ट्रैक कर खोज निकाला। SP सिटी निमिष पाटिल ने आज पुलिस लाइन में मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया।