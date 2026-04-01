निर्माणाधीन पांटून पुल बना मथुरा हादसे की वजह, 10 लोगों की मौत, पंजाब से आए थे श्रद्धालु

मथुरा : मथुरा में स्टीमर पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 12 लोगों को बचा लिया गया है। यह जानकारी मथुरा के डीएम ने दी। डीएम ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। मौके पर NDRF और SDRF की टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही है। वहीं स्थानीय गोताखोरों की मदद भी ली जा रही है।