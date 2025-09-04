Gorakhpur News: दिनदहाड़े पत्नी की गोली मारकर हत्या, 20 मिनट तक तड़पते हुए देखता रहा आरोपी, बेटी हुई अनाथ

Wife shot dead by husband in Gorakhpur: गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित जेल रोड पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पति ने बीच बाजार अपनी ही पत्नी पर गोली चला दी। महिला खून से लथपथ होकर गिर पड़ी और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत घायल महिला को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतका की पहचान 30 वर्षीय ममता चौहान के रूप में हुई है, जिनकी शादी लगभग दस वर्ष पहले विश्वकर्मा चौहान से हुई थी। जानकारी के अनुसार, बीते कुछ वर्षों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी और वे अलग-अलग रहने लगे थे। ममता अपनी 10 साल की बेटी मुक्ति के साथ रह रही थी और एक प्राइवेट जॉब करती थी। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था, जो आखिरकार खौफनाक मोड़ पर खत्म हुआ।
बुधवार दोपहर ममता पास ही स्थित एक फोटो स्टूडियो में अपनी तस्वीर खिंचवाने गई थी। उसी दौरान उसका पति विश्वकर्मा भी वहां आ पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और गुस्से में आकर विश्वकर्मा ने अपने पास मौजूद तमंचे से पत्नी पर दो फायर कर दिए। गोली सीधे ममता के सीने में लगी और वह मौके पर गिर पड़ी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही महिला पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ममता का बैग और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। सीओ रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी जानबूझकर पत्नी को मारने की नीयत से तमंचा लेकर आया था। कहासुनी के दौरान उसने गोली चला दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
इस घटना ने न केवल गोरखपुर को दहला दिया है बल्कि 10 साल की मासूम मुक्ति की जिंदगी भी अंधेरे में डाल दी है। मां की हत्या के बाद बच्ची अनाथ हो गई है। पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है।