Gorakhpur News: दिनदहाड़े पत्नी की गोली मारकर हत्या, 20 मिनट तक तड़पते हुए देखता रहा आरोपी, बेटी हुई अनाथ

Wife shot dead by husband in Gorakhpur: गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित जेल रोड पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पति ने बीच बाजार अपनी ही पत्नी पर गोली चला दी। महिला खून से लथपथ होकर गिर पड़ी और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत घायल महिला को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।